Sorteggio Champions League in diretta: gli ottavi di finale in tempo reale

NYON – Lunedì 16 dicembre alle ore 12, in quel di Nyon, andrà in scena il sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2019/2020. Saranno tre le squadre a rappresentare il nostro Paese a cominciare dalla Juventus ha vinto il proprio girone collezionando 16 punti suoi 18 disponibili, record che i bianconeri non centravano da 14 anni. C’è anche il Napoli che, nonostante le burrascose avventure extra campo, culminate con l’esonero di Ancelotti, ha raggiunto l’obiettivo di entrare nelle prime sedici chiudendo il girone in seconda posizione, alle spalle del Liverpool. La storia, però, l’ha scritta l’Atalanta che, alla prima partecipazione alla massima competizione europea per club, ha raggiunto l’obiettivo dopo aver perso le prime tre partite. Non ci sarà l’Inter che è stata relegata in Europa League dopo aver perso in casa contro il Barcellona. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio di Nyon.

Le squadre partecipanti al sorteggio

Teste di serie

Barcellona

Bayern Monaco

Juventus

Lipsia

Liverpool

Manchester City

Paris Saint-Germain

Valencia

Non teste di serie

Atalanta

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Chelsea

Lione

Napoli

Real Madrid

Tottenham

Le date della Champions League 2019/2020

16 dicembre: sorteggio ottavi di finale

18/19/25/26 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11/17/18 marzo: ottavi di finale, ritorno

20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7/8 aprile: quarti di finale, andata

14/15 aprile: quarti di finale, ritorno

28/29 aprile: semifinali, andata

5/6 maggio: semifinali, ritorno

Sabato 30 maggio: finale – Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul

