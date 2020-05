Spadafora: “Obiettivo far ripartire e concludere il campionato di Serie A”

Nel corso di un’intervista realizzata da Italpress il ministro delle politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora ha sottolineato come si augura il campionato posso riprendere nel più breve tempo possibile anche se al momento non ci sono ancora certezze come ha ricordato lo stesso Presidente del Consiglio Conte.

Sicuramente se i contagi continueranno a scendere sarà auspicabile la ripresa la Serie A, tuttavia si dovrà continuare ad agire con prudenza e responsabilità così come è stato fatto fino adesso.

Sul tema della possibilità positività dei calciatori stanno prendendo in considerazione tutte le ipotesi possibili in quanto obiettivo finale è quello di fare prendere e di far concludere lo stesso campionato.

Sui danni causati dal Covid-19 per il mondo dello Sport ha sottolineato come siano stati colpiti sia grandi campioni che squadre di periferia, i vari centri sportivi hanno bisogno di una mano e pertanto è stato predisposto un investimento di miliardo tra risorse ordinarie e straodinarie.

Dal 25 maggio ripresa di palestre, piscine, centri sportivi e allenamenti sportivi agonistici, una sorta di partenza dello Sport e sui protocolli ci potranno essere delle norme meno stringenti in caso di allentamento del virus.