Coppa Italia, SPAL – Lecce: le formazioni ufficiali

FERRARA – Tutto pronto al Paolo Mazza per l’incontro tra SPAL – Lecce, partita valevole per il quarto turno di Coppa Italia 2019/2020. I padroni di casa scendono in campo col 3-5-2 con il tandem d’attacco Paloschi e Floccari, gli ospiti scendono sul terreno di gioco col 4-3-1-2: la coppia d’attacco Lapadula e Dubickas supportati da Lo Faso. Dirigerà il match il signor Giua della sezione di Olbia.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Murgia, Missiroli, Jankovic, Reca; Paloschi, Floccari. A disposizione: Thiam, Letica, Valdifiori, Valoti, Moncini, Kurtic, Petagna, Salamon, Cannistra, Cuellar Mendoza, Tunjov, Mastrilli. Allenatore: Semplici

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Benzar, Riccardi (C), Rossettini, Dell’Orco; Vera, Petriccione, Imbula; Lo Faso; Lapadula, Dubickas. A disposizione: Bleve, Lucioni, Falco, Shakhov, Monterisi, La Mantia, Gallo, Fiamozzi, Babacar, Maselli, Rimoli, Majer. Allenatore: Liverani

STADIO: Paolo Mazza