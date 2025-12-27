Spezia‑Pescara 2‑1: decide Artistico nel recupero

Spezia-Pescara in diretta del 27 dicembre 2025: dopo otto minuti sblocca Di Serio, pari di Dagasso prima dell’intervallo e nel recupero decisivo Artistico

LA SPEZIA – Una zampata nel recupero di Artistico regala allo Spezia una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Al Picco finisce 2‑1 contro un Pescara generoso e mai domo, capace di rientrare in partita con il gol di Dagasso allo scadere del primo tempo dopo il vantaggio iniziale di Di Serio. Nel finale, però, la squadra di Donadoni trova il guizzo decisivo e porta a casa tre punti fondamentali.

Indice:

Cronaca live e tabellino

RISULTATO FINALE: SPEZIA-PESCARA 2-1 SECONDO TEMPO 53' è finita! Lo Spezia con una zampata nel recupero supera il Pescara in una partita molto delicata per la classifica. Grazie per l'attenzione, alle prossime dirette 53' conclusione in girata di Cangiano in area e palla sul fondo 53' giallo a Caligara per proteste, check VAR per un intervento in area ma è sul pallone 47' Artistico! Spezia in vantaggio! Palla scodellata in area da Cassata e dopo una carambola tra Letizia e Capellini si inserisce l'attaccanta con una zampata in scivolata da due passi 44' assegnati 6 minuti di recupero 40' in campo Squizzato per Olzer 38' conclusione larga in area di Verde, avrebbe forse potuto optare per un passaggio ad Artistico 37' si rialza Valzania che sembra non farcela a concludere il match 36' dentro Verde per Kouda 35' lungo lancio per Artistico con i piedi fuoriarea di Despalches che pochi istanti più tardi compie due interventi prima a togliere palla ad Artistico poi ad opporsi da terra all'attaccante! 33' conclusione alta a giro di Cassata in area, problemi al ginocchio per Olzer ma stinge i denti 31' cross basso di Sgarbi, a terra Cangiano dopo un contrasto con Wisniewski. Restano dubbi sull'episodio, VAR in corso ma si riparte dalla rimessa laterale 23' Artistico per Soleri e Vlahovic per Di Serio nello Spezia 23' nuovi cambi per il Pescara con Cangiano dentro per Tonin 18' incredibile chance per Caligara, sinistro dal limite sul palo interno a portiere battuto quindi murato il tap in di Tonin da un difensore 11' giallo a Valzania per aver allontanato il pallone dopo un fallo tattico di Capellini 10' non ce la fa Dagasso non al meglio, al suo posto Caligara 8' buon affondo di Corazza, angolo conquistato ma nulla di fatto. Contropiede rapido dello Spezia con Beruatto partito da metà campo con Aurelio, ingresso in area e tocco con la punta sul palo interno! 5' tocco di mano di Valzania non sanzionato, punizione con palla scodellata in area e allontana dalla difesa ospite si riparte con il primo pallone mosso dai biancazzurri in campo Sgarbi per Brosco la novità di questa ripresa per il Pescara PRIMO TEMPO 51' dopo un primo tempo un pò sofferto i biancazzurri pareggiano in extremis con una bella conclusione di Dagasso in risposta allo svantaggio di Di Serio dopo otto minuti. Protagonista Desplaches che in almeno 2-3 occasioni ha evitato la seconda capitolazione. Piccola pausa e torniamo per la ripresa del gioco 51' Dagasso!!! Pareggio del Pescara! Su cross di Letizia la difesa di casa non riesce ad allontanare e il centrocampista lascia partire una bella conclusione sotto la trasversa a fulminare Mascardi 50' chiude in avanti la squadra ligure dalla bandierina, libera Brosco 44' assegnati 5 minuti di recupero 44' spunto in area di Di Serio, il giocatore si accentra in area quindi calcia con il mancino sul primo palo. Straordinario di piedi Desplanches! 43' cross di Kouda per il tocco da due passi di Aurelio e in due tempi reattivo Desplanches 40' due angolo conquistati in pochi minuti da Tonin, bello il duello con Wisniewski 38' dopo la lunga pausa, si torna a giocare con i due calciatori in campo dopo le cure del caso 34' testa a testa tra Aurelio e Brosco, staff medico in campo. Turbante per i due giocatori 33' diagonale di Di Nardo in area su lancio lungo dalle retrovie ma rasoterra poco impegnativo per il portiere 31' torna dalla bandierina lo Spezia con Beruatto ma a centroarea libera la difesa ospite 28' gioco fermo, a terra Dagasso e staff medico a verificare se è tutto ok. Al momento il giocatore sembra potercela fare 27' Soleri prolunga per Wisniewski e il suo tiro cross diventa una parabole complicata per Desplanches attento a deviare sopra la traversa 23' anticipo di Kouda su Capellini e giallo inevitabile per il fallo commesso 22' angolo di Letizia, allontana non senza apprensione Mascardi con i pugni dopo un tocco ravvicinato sul primo palo 20' primo giallo a Kouda che sullo sviluppo del corner perde palla e ferma sul nascere una ripartenza di Tonin 20' in campo Comotto per Bandinelli 19' cross lungo di Bandinelli per Kouda, colpo di testa sul primo palo con Desplanches bravo con la mano destra a deviare sul fondo. Non si riprende per un problema a Bandinelli, cambio forzato 15' fallo di Cassata su Dagasso che stava lanciando in profondità. Lancio di Letizia per Olzer che controlla e dal limite lascia partire un tiro cross insidioso, in tuffo Mascardi in angolo. Sugli sviluppi palla sul primo palo per Olzer che di testa colpisce a lato, palla difficile da intercettare 14' fermato in posizione di offside Di Nardo 8' Di Serio! Spezia in vantaggio! Sugli sviluppi di corner allontana di testa Gravillon, Cassata fuori area imbuca il 20 che in area controlla e lascia partire una bordata sotto l'incrocio dei pali sul primo alla sinistra di Desplanches. VAR in corso per verificare la posizione del giocatore al momento del passaggio, tutto regolare 1-0 al Picco! 5' intervento falloso di Cassata su Olzer al limite dell'area, buona chance per il Delfino. Si incarica della battuta lo stesso Olzer ma il suo mancino è da dimenticare direttamente in curva 2' subito dalla bandierina la squadra di casa, batte Beruatto e difesa che disimpegna Calcio d'avvio battuto dallo Spezia in maglia bianconera, Pescara in quella gialla Spezia e Pescara all'ingresso in campo, siamo pronti a seguire la sfida Buongiorno ai lettori di Calciomagazine e benvenuti alla diretta live di Spezia‑Pescara, lunch match della 18ª giornata del campionato di Serie B 2025‑2026. Allo stadio Alberto Picco si affrontano due squadre alla ricerca di punti pesanti per rilanciare la propria classifica in un momento cruciale della stagione. Il pubblico del Picco è pronto a spingere i bianconeri, mentre il Pescara arriva in Liguria con la volontà di dare continuità ai segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane. La partita promette intensità, ritmo e un equilibrio che potrebbe spezzarsi solo grazie ai dettagli. Roberto Donadoni conferma il suo undici con un assetto votato all’intensità e alla compattezza. Tra i pali c’è Mascardi, protetto dal pacchetto difensivo composto da Wisniewski, Hristov e Beruatto. Sulle corsie esterne spazio a Vignali e Aurelio, mentre in mezzo al campo agiscono Bandinelli, Cassata e Kouda, chiamati a dare equilibrio e qualità nella costruzione. In avanti la coppia Soleri‑Di Serio guiderà l’attacco. Squalificato Gorgone, la squadra è affidata a Testini Emiliano, che sceglie un undici giovane ma competitivo. In porta c’è Desplanches, con Capellini, Brosco e Gravillon a comporre la linea difensiva. Sugli esterni agiscono Letizia e Corazza, mentre in mezzo al campo spazio a Valzania, Dagasso e Olzer. In attacco confermata la coppia Tonin‑Di Nardo, chiamata a dare profondità e imprevedibilità. TABELLINO SPEZIA: Mascardi, Wisniewski, Beruatto, Di Serio (dal 23' st Vlahovic), Bandinelli (dal 20' pt Comotto), Soleri (dal 23' st Artistico), Cassata, Aurelio, Vignali, Hristov, Kouda (dal 36' st Verde). A disposizione: Loria, Ozillo, Verde, Nagy, Comotto, Artistico, Lapadula, Candela, Onofri, Candelari, Mateju, Vlahovic. Allenatore: Roberto Donadoni PESCARA: Desplanches, Capellini, Letizia, Dagasso (dal 10' st Caligara), Di Nardo, Brosco (dal 1' st Sgarbi), Valzania, Tonin (dal 23' st Cangiano), Corazza, Gravillon, Olzer (dal 40' st Squizzato. A disposizione: Profeta, Sala, Brandes, Squizzato, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Caligara, Vinciguerra, Giannini, Berardi, Corbo. Allenatore: Testini Emiliano (Gorgone squalificato) Reti: all'8' pt Di Serio, al 51' pt Dagasso, al 47' st Artistico Ammonizioni: Kouda, Capellini, Valzania Recupero: 5' pt, 6' st

Le formazioni ufficiali di Spezia-Pescara

SPEZIA: Mascardi, Wisniewski, Beruatto, Di Serio, Bandinelli, Soleri, Cassata, Aurelio, Vignali, Hristov, Kouda. A disposizione: Loria, Ozillo, Verde, Nagy, Artistico, Lapadula, Candela, Onofri, Candelari, Mateju, Vlahovic. Allenatore: Roberto Donadoni

PESCARA: Desplanches, Capellini, Letizia, Dagasso, Di Nardo, Brosco, Valzania, Tonin, Corazza, Gravillon, Olzer. A disposizione: Profeta, Sala, Brandes, Squizzato, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Caligara, Vinciguerra, Giannini, Berardi, Corbo. Allenatore: Testini Emiliano (Gorgone squalificato)

I convocati del Pescara

Desplanches Sebastiano, Saio Ivan, Profeta Nicolo’, Capellini Riccardo, Letizia Gaetano, Brosco Riccardo, Corazza Tommaso, Giannini Davide, Corbo Gabriele, Gravillon Andrew, Brandes Julian Christian, Squizzato Niccolò, Dagasso Matteo, Valzania Luca, Caligara Fabrizio, Berardi Lorenzo, Di Nardo Antonio, Cangiano Gianmarco, Tonin Riccardo, Okwonkwo Orji, Sgarbi Lorenzo, Olzer Giacomo, Vinciguerra Alessandro

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Davide Santarosa di Pordenone, mentre il IV Uomo è Simone Galipò della sezione di Firenze. Al Var ci sarà Matteo Gualtieri di Asti mentre all’AVAR Marco Serra della sezione di Torino.

Presentazione del match

Sabato 27 dicembre, alle ore 12.30, allo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia, andrà in scena Spezia-Pescara, lunch match della diciottesima giornata del campionato di Serie B 2025-2026. In questa pagina trovi risultato live, formazioni ufficiali, cronaca minuto per minuto, tabellino e tutte le informazioni su dove vedere la gara in TV e streaming. Calciomagazine segue il match in tempo reale con aggiornamenti costanti, analisi delle azioni più importanti e approfondimenti pre e post partita. Di seguito l’indice con tutte le sezioni dedicate alla sfida.

Lo Spezia arriva alla sfida con il morale basso dopo le sconfitte contro Modena (0-2 al Picco) e Frosinone (2-1 allo Stirpe), risultati che hanno fatto scivolare la squadra al diciottesimo posto con 14 punti. Il bilancio parla di tre vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, con 15 gol realizzati e 24 subiti.

Dall’altra parte c’è un Pescara che, pur essendo ultimo in classifica con 13 punti, ha dato un segnale importante nell’ultimo turno tornando alla vittoria per 2-1 contro la Reggiana. Il cammino degli abruzzesi resta complicato: solo due successi, sette pareggi e otto ko, con 22 reti segnate e ben 33 incassate.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Donadoni dovrebbe confermare il 3-5-2, affidandosi a Mascardi tra i pali e a una difesa composta da Wisniewski, Hristov e Cistana. Sulle fasce agiranno Vignali e Beruatto, mentre in mezzo al campo ci sarà il trio formato da Bandinelli, Nagy e Cassata. In attacco spazio alla coppia Artistico–Soleri,

COME ARRIVA IL PESCARA – Gorgone dovrebbere risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2, e con Desplanches a difendere la porta. Davanti a lui il terzetto difensivo sarà composto da Gravillon, Brosco e Capellini. Sulle corsie esterne ci saranno Corazza e Letizia, mentre la zona nevralgica del campo sarà affidata a Valzania, Olzer e Squizzato. In avanti, confermata la coppia Tonin–Di Nardo.

Precedenti

L due squadre si sono affrontate 20 volte in Serie B. Il bilancio complessivo è molto equilibrato: 7 vittorie dello Spezia, 6 del Pescara e 7 pareggi, con 30 gol segnati dai liguri e 23 dagli abruzzesi. Al Picco si sono giocate 10 sfide: lo Spezia ha ottenuto 4 vittorie, il Pescara 3, mentre 3 incontri sono terminati in parità. Dopo il successo per 2-0 del 4 marzo 2020, i liguri potrebbero vincere due gare casalinghe consecutive contro il Pescara in Serie B per la prima volta nella loro storia. Il documento evidenzia anche un dato significativo: il Pescara non vince in trasferta da 13 partite (6 pareggi, 7 sconfitte) e rischia di arrivare a 14 gare esterne senza successi, cosa che non accadeva dal 2006‑2007

Probabili formazioni di Spezia-Pescara

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Cistana; Vignali, Bandinelli, Nagy, Cassata, Beruatto; Artistico, Soleri. Allenatore: Donadoni.

PESCARA (3-5-2): Desplanches; Gravillon, Brosco, Capellini; Corazza, Valzania, Olzer, Squizzato, Letizia; Tonin, Di Nardo. Allenatore: Gorgone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: