Parma‑Fiorentina 1‑0: decide Sorensen, gialloblù in crescita

Diretta Parma-Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: decisiva la rete di Sorensen a inizio ripresa. Gara intensa al Tardini, viola poco incisi

PARMA – Il Parma apre il proprio 2026 con una vittoria pesante e meritata: al Tardini i gialloblù superano la Fiorentina 1‑0, grazie al gol di Oliver Sorensen in avvio di ripresa. Una partita intensa, equilibrata e combattuta, con la squadra di Cuesta più concreta nei momenti chiave e capace di gestire il vantaggio fino al triplice fischio. Per i viola di Vanoli, invece, una serata complicata, con poche occasioni realmente pericolose e una manovra spesso imbrigliata dalla compattezza emiliana.

Indice:

Tabellino

PARMA: Corvi E., Britschgi S., Circati A., Valenti L., Valeri E., Bernabe A. (dal 36′ st Ordonez C.), Keita M. (dal 45’+4 st Cremaschi B.), Sorensen O., Ondrejka J. (dal 23′ st Estevez N.), Pellegrino M. (dal 45’+4 st Djuric M.), Benedyczak A. (dal 23′ st Oristanio G.). A disposizione: Almqvist P., Begic T., Cremaschi B., Cutrone P., Del Prato E., Djuric M., Estevez N., Guaita V., Hernani, Lovik M., Ordonez C., Oristanio G., Rinaldi F., Trabucchi N., Troilo M. Allenatore: Cuesta C..

FIORENTINA: de Gea D., Pongracic M., Comuzzo P. (dal 41′ st Kouadio E.), Viti M. (dal 1′ st Fortini N.), Dodo, Mandragora R. (dal 18′ st Piccoli R.), Fagioli N., Ndour C. (dal 31′ st Sohm S.), Parisi F. (dal 31′ st Gosens R.), Gudmundsson A., Kean M.. A disposizione: Dzeko E., Fortini N., Gosens R., Kospo E., Kouadio E., Kouame C., Lezzerini L., Martinelli T., Nicolussi Caviglia H., Piccoli R., Sohm S. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 3′ st Sorensen O. (Parma) .

Ammonizioni: al 20′ pt Circati A. (Parma), al 41′ st Corvi E. (Parma) al 22′ pt Mandragora R. (Fiorentina), al 45’+3 st Pongracic M. (Fiorentina).

Recupero: 1′ pt, 5′ st

Le formazioni ufficiali di Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabe, Estevez, Sorensen; Ondrejka, Pellegrino, Benedyczak. Allenatore: Cuesta.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Marco Guida della sezione AIA di Torre Annunziata. Assistenti Andrea Zingarelli di Siena e Davide Moro di Schio. Quarto ufficiale Luca Pairetto di Nichelino. Al VAR Davide Ghersini di Genova, AVAR Lorenzo Maggioni di Lecco.

Presentazione del match

Sabato 27 dicembre, alle 12:30, allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma, va in scena Parma-Fiorentina, lunch match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Parma arriva alla sfida reduce dalla sconfitta interna per 0-1 contro la Lazio. Un risultato che ha lasciato i gialloblù al sedicesimo posto con 14 punti, frutto di tre vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, 10 gol segnati e 18 subiti.

La Fiorentina resta fanalino di coda con 9 punti grazie ad una partita vinta, sei pareggiate e nove perse, 17 reti realizzate e ben 27 incassate. Il roboante successo contro l’Udinese ha ridato ossigeno e fiducia, ma la classifica resta drammatica e impone un cambio di passo immediato.

Nella passata stagione le due sfide terminarono entrambe in parità: 0-0 all’andata e 1-1 al ritorno.

COME ARRIVA IL PARMA – Cuesta dovrebbe confermare il suo 4-3-3 con Corvi tra i pali e una linea difensiva composta da Britschgi, Troilo, Valenti e Valeri. In mezzo al campo spazio a Bernabé, Estevez e Keita, mentre davanti il tridente vede Oristanio e Pellegrino ai lati di Cutrone. Restano aperti alcuni ballottaggi: Benedyczak insidia Sorensen, mentre Ondrejka è in corsa per una maglia con Cutrone. Nessun giocatore squalificato. Tra gli indisponibili figurano Frigan, Circati, Suzuki e Ndiaye, quest’ultimo ancora da valutare.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Vanoli si affida al 3-5-1-1 con De Gea in porta e il terzetto difensivo formato da Pongracic, Comuzzo e Viti. Sulle fasce agiranno Dodò e Parisi, con Ndour, Fagioli e Mandragora a comporre il cuore del centrocampo. Sulla trequarti spazio a Gudmundsson alle spalle dell’unica punta Kean. Anche qui nessun ballottaggio segnalato. Non ci sarà Ranieri, fermato dalla squalifica, mentre restano fuori Lamptey, Sabiri, Gosens, Fazzini e Marì, alcuni dei quali ancora in fase di valutazione.

Probabili formazioni di Parma-Fiorentina

PARMA (4-3-3): Corvi; Britschgi, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabe, Estevez, Keita; Oristanio, Pellegrino, Cutrone. Allenatore: Cuesta.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Ndour, Fagioli, Mandragora, Parisi; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: