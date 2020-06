Diretta Spezia – Pisa 1-2: risultato finale, tabellino

La partita Spezia – Pisa del 29 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B, calcio d’inizio alle 21

SPEZIA – Questa sera, lunedì 29 giugno, allo Stadio Picco, va in scena Spezia – Pisa, incontro valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Si gioca rigorosamente a porte chiuse, in osservanza alle disposizioni dettate dal Governo per contenere la diffusione del contagio Covid-19.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

SPEZIA: Simone Scuffet; Elio Capradossi, Martin Erlić, Luca Vignali, Gennaro Acampora, Paolo Bartolomei, Giulio Maggiore, Luigi Vitale (dal 11' st Riccardo Marchizza), Emmanuel Gyasi, M'bala Nzola (dal 24' st Andrey Galabinov), Antonino Ragusa (dal 11' st Giuseppe Mastinu). A disposizione: Titas Krapikas, Axel Desjardins, Claudio Terzi, Salva Ferrer, Luca Mora, Simone Bastoni, Sveinn Guðjohnsen. Allenatore: Vincenzo Italiano.



PISA: Stefano Gori; Eros Pisano (dal 18' st Samuele Birindelli), Francesco Belli (dal 18' st Andrea Meroni), Antonio Caracciolo, Simone Benedetti, Marius Marin, Marco Pinato (dal 1' st Alessandro De Vitis), Robert Gucher, Danilo Soddimo (dal 24' st Mattia Minesso), Luca Vido (dal 32' st Michael Fabbro), Michele Marconi. A disposizione: Simone Perilli, Marco Varnier, Gianmarco Ingrosso, Marco Pompetti, Nicholas Siega, Davide Moscardelli, Gaetano Masucci. Allenatore: Luca D'Angelo.



Reti: al 26' pt Emmanuel Gyasi, al 38' pt Michele Marconi, al 40' st Michele Marconi.



Ammonizioni: al 1' pt Martin Erlić (SPE), al 43' st Emmanuel Gyasi (SPE), al 42' st Andrey Galabinov (SPE), al 20' st Giuseppe Mastinu (SPE).

Le probabili formazioni di Spezia – Pisa

I padroni di casa provengono dalla vittoria per 1-3 sul campo del Chievo grazie alla tripletta realizzata da Galabinov in soli quindici minuti e in classifica ora sono terzi con 50 punti, ad una sola lunghezza dalla promozione diretta. A quota 40 il Pisa, undicesimo e reduce dalla vittoria per 2-1, conquistata nei minuti finali contro il Pescara. La gara di andata si é chiusa sul risultato di 3-2 in favore della squadra toscana.

Probabile modulo 4-3-3 per lo Spezia con Scuffet in porta e retroguardia composta dalla coppia centrale Capradossi-Erlic e da Vignali e Marchizza ai lati. A centrocampo Mora, Maggiore e Bartolomei. Tridente offensivo formato da Gyasi, Nzola e Mastinu. Il Pisa potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Gori tra i pali e retroguardia formata da Caracciolo, Benedetti e Belli. In mezzo al campo Gucher, Marin e Siega; sulle corsie Birindelli e Lisi. Davanti la coppia formata da Masucci e Marconi.

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Vignali, Erlic, Capradossi, Marchizza; Bartolomei, Maggiore, Mora; Gyasi, Nzola, Mastinu. Allenatore: Italiano.

PISA (3-5-2): Gori; Caracciolo, Benedetti, Belli; Birindelli, Gucher, Marin, Siega, Lisi; Masucci, Marconi. Allenatore: D’Angelo

Dove seguire Spezia – Pisa

Il match Spezia – Pisa, valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Gli abbonati potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN.