Spezia – Hellas Verona: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Hellas Verona del 6 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di Serie A 2021/2022

LA SPEZIA – Giovedì 6 gennaio, alle ore 14.30, allo Stadio “Alberto Picco”, andrà in scena Spezia – Hellas Verona, gara valida per la ventesima giornata, prima del girone di ritorno, del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. Gli Aquilotti vengono dal successo esterno di misura contro il Napoli, deciso da un’autorete di Juan Jesus, e in classifica sono diciassettesimi con 16 punti, frutto di quattro vittorie, quattro pareggi e undici sconfitte; 19 gol fatti e 39 subiti. Gli scaligeri sono reduci dal casalingo per 1-1 contro la Fiorentina e sono dodicesimi, a pari merito con il Sassuolo, a quota 24 punti con un cammino di sei partite vinte, sei pareggiate e sette perse con 34 reti realizzate e 32 incassate. Sono 45 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 11 vittorie dello Spezia, 10 pareggi e 23 affermazioni del Napoli. L’unico precedente in Serie A, in terra ligure, é quello della passata stagione quando i gialloblù si imposero per 0-1. La gara di andata, lo scorso 3 ottobre, finì col risultato di 4-0 in favore della squadra di Tudor.

Cronaca con commento in tempo reale

L’arbitro

A dirigere il match sarà Maurizio Mariani della sezione AIA di Aprila, coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Pagnotta e dal quarto uomo Minelli. Al VAR ci sarà Valeri, assistente AVAR sarà Valeriani. Il fischietto laziale ha diretto lo Spezia dieci volte con il bilancio di sei vittorie due pareggi e due sconfitte per gli Aquilotti. Quattordici precedenti con il Verona con un bilancio di otto vittorie, due pareggi e quattro sconfitte per i gialloblu.

La presentazione del match

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà rinunciare a Kovalenko, Nzola, Manaj, Verde, Salcedo e Sena. Dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-5-2 con Provedel in porta e difesa composta da Amian, Erlic e Nikolau. In cabina di regia Bastoni con Kiwior e Maggiore; sulle corsie Gyasi e Reca. Davanti Antiste e Strelec.

QUI VERONA – Tudor dovrà fare a meno di Magnani e Gunter oltre al lungodegente Dawidowicz ma recupera Barak. Potrebbe adottare il modulo 3-4-2-1, con Montipò tra i pali e Sutalo, Ceccherini e Casale in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Faraoni, Ilic, Tameze, Ilic e Lazovic, alle spalle della coppia Barak e Caprari disposta sulla trequarti. Unica punta Simeone.

Le probabili formazioni di Spezia – Hellas Verona

SPEZIA (3-5-2): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca, Antiste, Strelec. Allenatore: Thiago Motta.

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Sutalo, Ceccherini, Casale, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Caprari, Simeone. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Spezia – Hellas Verona, valido per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.