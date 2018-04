Europa League – Lo Sporting vince ma in semifinale ci va l’Atletico Madrid

I portoghesi vincono 1-0 grazie al gol di Montero nel primo tempo ma gli spagnoli, per effetto del 2-0 dell’andata, staccano il pass per le semifinali.

LISBONA – Nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League lo Sporting Lisbona batte 1-0 l’Atletico Madrid ma sono gli spagnoli a staccare il pass per le semifinali grazie al 2-0 maturato all’andata. Primo tempo ben giocato dalla compagine portoghese che al 28′ passa con Montero. La squadra di Simeone, dopo le fatiche della prima frazione, gioca meglio nel secondo tempo e sfiora tre volte la rete con Griezmann. La squadra di Jesus non crea pericoli nel finale e l’Atletico vola in semifinale rischiando.

La cronaca della partita

SECONDO TEMPO

93′ Fine partita.

90′ Tre minuti di recupero.

88′ Ultimi assalti dello Sporting che ha bisogno di un gol per i supplementari.

85′ Nel secondo tempo meglio l’Atletico che ha fallito due occasioni clamorose, in due minuti, con Griezmann.

83′ Ospiti ancora vicinissimi alla rete sempre con il francese che si ripresenta davanti a Rui Patricio ma calcia clamorosamente fuori.

81′ Atletico ad un passo dal gol con Griezmann che si ritrova davanti a Rui Patricio ma gli calcia addosso.

80′ Jesus si gioca l’ultima carta: Doumbia per Ristovski.

77′ Spagnoli ad un passo dal pareggio con un mancino di Griezmann che sfiora l’incrocio dei pali.

75′ Ultimo quarto d’ora per le speranze delle due squadre.

72′ Dentro Ribeiro per Ruiz nello Sporting Lisbona.

69′ Chance per lo Sporting con Acuna che si accentra e calcia dal limite ma Oblak risponde in tuffo.

68′ Metà della seconda frazione di gioco.

66′ Sfida in bilico al Jose Alvalade mentre i minuti passano.

64′ Gli ingressi di Torres e Correa hanno dato più vivacità all’Atletico che adesso sya attaccando con continuità.

62′ Simeone intanto, poco fa, si è giocato il terzo cambio: dentro Correa per Vitolo.

60′ Siamo entrati nell’ultimo terzo di gara: attacca pieno organico la squadra di Jesus mentre l’Atletico si chiude.

56′ Continua a fare la partita la compagine portoghese.

54′ Già due cambi forzati per gli spagnoli in questo inizio di secondo tempo.

52′ Tegola per l’Atletico: fuori Diego Costa per Torres.

51′ Gli spagnoli devono fare sicuramente qualcosa in più rispetto alla prima frazione, troppo bassa la squadra di Simeone.

48′ Nell’intervallo dentro Vrsaljko per l’acciaccato Lucas nell’Atletico Madrid.

46′ Ricomincia il secondo tempo di Sporting Lisbona-Atletico Madrid

PRIMO TEMPO

47′ Fine primo tempo.

46′ Sporting ad un passo dal raddoppio con Martins che, sugli sviluppi di un cross di Acuna, spedisce fuori da pochi metri.

46′ Due minuti di recupero.

45′ Chance per lo Sporting con Ruiz che esplode un mancino violento da fuori, Oblak alza in angolo.

42′ Molto deludente fin qui la prestazione della compagine di Simeone.

40′ Mancano cinque minuti alla fine del primo tempo, grande prestazione della squadra portoghese.

37′ Continua ad attaccare la squadra di Jorge Jesus.

35′ Seicento secondi più eventuale recupero alla fine della prima frazione di gioco.

32′ Lo Sporting Lisbona è a un gol dai supplementari, l’Atletico deve reagire.

29′ Passa meritatamente in vantaggio lo Sporting con Montero che sfrutta un errore di Oblak, su cross di Fernandes, e di testa insacca a porta sguarnita.

28′ GOOOOOOOOOOOOOOOL SPORTING! MONTERO!

26′ Petrovic per l’acciaccato Mathieu nello Sporting.

25′ Nervoso Simeone in panchina, il Cholo non è proprio contento dell’atteggiamento dei suoi.

23′ Metà del primo tempo: ricordiamo che nel match di andata l’Atletico si impose grazie ai gol di Koke e Griezmann nel primo tempo.

21′ Ci stiamo avvicinando alla metà della prima frazione di gioco, bene lo Sporting Lisbona mentre gli spagnoli attendono senza creare grandi pericoli.

18′ Altra chance per i portoghesi con un colpo di testa di Montero da buona posizione, palla a lato di poco.

17′ Canovaccio tattico del match piuttosto chiaro con i padroni di casa che fanno la partita.

15′ Primo quarto d’ora di match che è andato via.

12′ Sta spingendo la squadra portoghese in questo inizio di gara mentre la squadra di Simeone gioca di rimessa.

10′ Primi dieci minuti di gara, poco fa Sporting ad un passo dal vantaggio con Coates che, sugli sviluppi di un corner, stacca di testa ma Oblak si supera e salva i suoi.

5′ Risponde l’Atletico con Diego Costa che, sugli sviluppi di un cross da destra, colpisce di testa mandando di poco a lato.

4′ Squillo dei padroni di casa con Battaglia che mette al centro per il colpo di testa di Acuna, palla larga ma non di molto.

3′ Fase di studio del match: ritmi, ovviamente, ancora bassi.

1′ Via, è cominciata Sporting Lisbona-Atletico Madrid.

QUI SPORTING LISBONA – Qualche problema di formazione per Jorge Jesus che dovrà rinunciare agli squalificati Coentraro e Bas Dost. La sua squadra dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Patricio tra i pali, reparto arretrato composto da Ribeiro e Piccini sulle fasce mentre al centro Mathieu e Coates. A centrocampo Carvalho e Battaglia in regia mentre davanti Ruiz, Bruno Fernandes e Martins a supporto dell’unica punta Montero.

QUI ATLETICO MADRID – Pochi dubbi, invece, per Simeone che manderà in campo i suoi con il collaudato 4-4-2 con Oblak in porta, reparto difensivo formato da Juanfran e Lucas sulle corsie esterne mentre al centro Godin e Gimenez. A centrocampo Saul e Gabi in cabina di regia mentre sulle fasce Koke ed uno tra Correa e Vitolo. In attacco Griezmann e Diego Costa.

Le probabili formazioni

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ribeiro, Mathieu, Coates, Piccini, Battaglia, Carvalho, Ruiz, Bruno Fernandes, Martins, Montero. Allenatore: Jorge Jesus

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Godin, Gimenez, Lucas, Vitolo, Saul, Gabi, Koke, Griezmann, Diego Costa. Allenatore: Simeone