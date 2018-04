Sporting Lisbona-Atletico Madrid 1-0: spagnoli in semifinale

Il tabellino di Sporting Lisbona-Atletico Madrid 1-0 il risultato finale, decide una rete di Montero ma in semifinale ci vanno gli spagnoli.

LISBONA – Nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League lo Sporting Lisbona batte 1-0 l’Atletico Madrid ma sono gli spagnoli a staccare il pass per le semifinali grazie al 2-0 maturato all’andata. Primo tempo ben giocato dalla compagine portoghese che al 28′ passa con Montero. La squadra di Simeone, dopo le fatiche della prima frazione, gioca meglio nel secondo tempo e sfiora tre volte la rete con Griezmann. La squadra di Jesus non crea pericoli nel finale e l’Atletico vola in semifinale rischiando.

IL TABELLINO

SPORTING LISBONA (4-2-3-1): Rui Patricio: Ristovski (80′ Doumbia); Andrè Pinto; Coates; Mathieu (26′ Petrovic); Fernandes; Battaglia; Bryan Ruiz (71′ Ribeiro); Gelson Martins; Acuna; Montero. Allenatore: Jesus

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Lucas (46′ Vrsaljko), Godin, Savic, Juanfran, Koke, Saul, Gabi, Vitolo (60′ Correa), Griezmann, Diego Costa (52′ Torres). Allenatore: Simeone

RETI: 28′ Montero (S)

AMMONIZIONI: Ristovski, Montero, Bruno Fernandes, Battaglia (S), Torres (A)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: Jose Alvalade