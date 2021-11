Una giornata di squalifica per Bessa e Kalinic dell’Hellas Verona, Makengo dell’Udinese, Milenkovic e Martinez Quarta della Fiorentina, Nikolaou dello Spezia

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 novembre 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata sostenitori delle Società Bologna, Internazionale, Milan, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Hellas Verona per avere la totalità dei suoi sostenitori ripetutamente intonato cori offensivi di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, che venivano percepiti dai due collaboratori della Procura federale posizionati rispettivamente tra la panchina e il settore ospiti e (il secondo) a centrocampo.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Salernitana per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, bengala e fumogeni, segnalando altresì che il primo petardo veniva lanciato, al 37° del primo tempo, in prossimità di uno steward; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. Milan per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BESSA Daniel (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

KALINIC Nikola (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

MAKENGO Jean-Victor (Udinese): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MILENKOVIC Nikola (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

NIKOLAOU Dimitrios (Spezia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KARSDORP Rick (Roma)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

CONSIGLI Andrea (Sassuolo)

OSIMHEN Victor James (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

BAKUMO ABRAHAM Kevin Ogheneteg (Roma)

COLLEY Omar (Sampdoria)

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus)

HICKEY Aaron (Bologna)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

ARSLAN Tolgay Ali (Udinese)

BARAK Antonin (Hellas Verona)

CATALDI Danilo (Lazio)

DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona)

EKDAL Albin (Sampdoria)

FERRARI Gianmarco (Sassuolo)

GODIN LEAL Diego Roberto (Cagliari)

GYOMBER Norbert (Salernitana)

MULDUR Mert (Sassuolo)

MURRU Nicola (Sampdoria)

OBI Joel Chukwuma (Salernitana)

PINTO VELOSO Miguel Luis (Hellas Verona)

STURARO Stefano (Genoa)

SECONDA SANZIONE

BALLO Fode (Milan)

GABBIADINI Manolo (Sampdoria)

KIYINE Sofian (Venezia)

LINETTY Karol (Torino)

MASIELLO Andrea (Genoa)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Genoa)

PRIMA SANZIONE

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia)

KOOPMEINERS Teun (Atalanta)

KOVALENKO Viktor (Spezia)

NASTASIC Matija (Fiorentina)

ROVELLA Nicolo (Genoa)

RRHAMANI Amir (Napoli)

RUGANI Daniele (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

SANABRIA AYALA Arnaldo Antonio (Torino)

PRIMA SANZIONE

ROMERO Sergio German (Venezia)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NICCOLINI Daniel (Fiorentina): per avere, al 25° del secondo tempo, rivolto all’allenatore della squadra avversaria un’espressione ingiuriosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.