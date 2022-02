Una giornata di squalifica per Ferrari del Sassuolo, Okereke e Busio del Venezia, Amian dello Spezia, Brozovic dell’Inter, Danilo della Juventus, Medel e Svanberg del Bologna, Lucas Leiva e Luis Alberto della Lazio, Mancini della Roma

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 febbraio 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Genoa, Juventus Salernitana, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera,

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Atalanta per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Venezia per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. Spezia per avere suoi sostenitori, al 29° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. Udinese a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti il secondo tempo della gara.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERRARI Gianmarco (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

OKEREKE Chidozie David (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMIAN ADOU Kelvin (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BROZOVIC Marcelo (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

BUSIO Gianluca Cristiano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MANCINI Gianluca (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

MEDEL SOTO Gary Alexis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO ALCONCHEL Luis Alberto (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SVANBERG Mattias Olof (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (OTTAVA SANZIONE)

STURARO Stefano (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (SESTA SANZIONE)

BERARDI Domenico (Sassuolo): per avere inoltre, al termine della gara, in reazione, rivolto ad un componente della panchina avversaria un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

DJIMSITI Berat (Atalanta)

TERZA SANZIONE

VLAHOVIC Dusan (Juventus)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

INSIGNE Lorenzo (Napoli): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

AMPADU Ethan Kwame Col (Venezia)

SESTA SANZIONE

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari)

SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Torino)

STOJANOVIC Petar (Empoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

ABDELKADER DIAZ Brahim (Milan)

BENNACER Ismael (Milan)

CASTROVILLI Gaetano (Fiorentina)

DE PAOLI Fabio (Hellas Verona)

DJIDJI Levy Koffi (Torino)

MAZZOCCHI Pasquale (Salernitana)

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Sampdoria)

ROVELLA Nicolo (Genoa)

TERZA SANZIONE

BADELJ Milan (Genoa)

MARIN Razvan Gabriel (Cagliari)

RECA Arkadiusz (Spezia)

ROMAGNOLI Alessio (Milan)

SECONDA SANZIONE

DRAGUSIN Radu Matei (Salernitana)

PRIMA SANZIONE

BESSA Daniel (Hellas Verona)

DE LIGT Matthijs (Juventus)

HATEBOER Hans (Atalanta)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SETTIMA SANZIONE

CALDARA Mattia (Venezia)

SESTA SANZIONE

NASCIMENTO FRANCA Rodrigo (Udinese)

TERZA SANZIONE

KUMBULLA Marash (Roma)

SECONDA SANZIONE

TAMEZE AOUTSA Adrien Fidele (Hellas Verona)

c) ALLENATORI

AMMENDA DI € 5.000,00

NUNO SANTOS Luis Da Costa (Roma): per avere, all’89° del secondo tempo, rivolto ad un calciatore della squadra avversaria, al momento della sua sostituzione, un’espressione insultante; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

AMMONITI

TERZA SANZIONE

JURIC Ivan (Torino)

PRIMA SANZIONE

NICCOLINI Daniel (Fiorentina)

d) PREPARATORI ATLETICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FERRINI Franco (Empoli): per avere, al 23° del secondo tempo, rivolto ad un Assistente un’espressione di critica irrispettosa.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.