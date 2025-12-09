Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 14° giornata: ecco quali

Tre giornate di squalifica per Nzola del Pisa, una giornata per Gila della Lazio, Celik della Roma e Perrone del Como

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 9 dicembre 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata andata i sostenitori delle Società Inter, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Pisa e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato cinque fumogeni e tre bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; per avere inoltre, al 29° del secondo tempo, rivolto un coro denigratorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti minuto l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un petardo ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

NZOLA Mbala (Pisa): per avere, al 48° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un calciatore avversario con un forte calcio alla gamba.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €10.000,00

GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ÇELIK Mehmet Zeki (Roma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

MAIGNAN Mike Peterson (Milan): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BANDA Lameck (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

FRESE Martin Sonder (Hellas Verona)

SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)

THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

AEBISCHER Michel (Pisa)

CAMBIAGHI Nicolò (Bologna)

DE ROON Marten Elco (Atalanta)

KARLSTRÖM Jesper (Udinese)

MANDRAGORA Rolando (Fiorentina)

MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)

MURIĆ Arijanet Anan (Sassuolo)

NELSSON Victor Enok (Hellas Verona)

SECONDA SANZIONE

AKANJI Manuel (Inter)

BEUKEMA Sam (Napoli)

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

GALLO Antonino (Lecce)

LAZARO Valentino (Torino)

LAZZARI Manuel (Lazio)

PRIMA SANZIONE

ANJORIN Faustino Adebola (Torino)

BUONGIORNO Alessandro (Napoli)

KALULU KYATENGWA Pierre Kazaye Rommel (Juventus)

MORO Nikola (Bologna)

TOURÉ Idrissa (Pisa)

VALERI Emanuele (Parma)

VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)

VITI Mattia (Fiorentina)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

HERMOSO CANSECO Mario (Roma)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FOLORUNSHO IJIEMUAN Michael (Cagliari)

SECONDA SANZIONE

GAETANO Gianluca (Cagliari)

PRIMA SANZIONE

BENEDYCZAK Adrian Dawid (Parma)

NDOUR Cher (Fiorentina)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DAINELLI Dario (Pisa): per avere, al 7° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

GROSSO Fabio (Sassuolo): per avere, al 14° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato una decisione arbitrale.

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.