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Fantacalcio Serie A

Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 31° giornata

Posted on 8 Aprile 2026 at 20:55 by Redazione Calciomagazine
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serie a 01

Due giornate di squalifica per Maleh, una per Ferguson, Gudmundsson, Suslov, Fagioli, McKennie e Pellegrino

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETÀ

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Cremonese, Hellas Verona, Lecce, Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria cori insultanti.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI €5.000,00 E AMMONIZIONE

  • MALEH Youssef (Cremonese): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
  • GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
  • SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

  • FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
  • MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
  • PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

  • PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como)

PRIMA SANZIONE

  • NOSLIN Tijjani (Lazio)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

  • GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona)
  • SMOLČIĆ Ivan (Como)

SETTIMA SANZIONE

  • SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)

SESTA SANZIONE

  • BELGHALI Rafik (Hellas Verona)
  • LOCATELLI Manuel (Juventus)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)
  • FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)
  • NELSSON Victor Enok (Hellas Verona)
  • SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)

TERZA SANZIONE

  • BUONGIORNO Alessandro (Napoli)
  • DJIMSITI Berat (Atalanta)
  • KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese)
  • POLITANO Matteo (Napoli)
  • ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)

SECONDA SANZIONE

  • PISILLI Niccolò (Roma)
  • STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Parma)

PRIMA SANZIONE

  • THURAM-ULIEN Khephren (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

  • PAYERO Martin Ismael (Cremonese)

SESTA SANZIONE

  • AEBISCHER Michel (Pisa)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

  • RAVAGLIA Federico (Bologna)

TERZA SANZIONE

  • IDZES Jay Noah (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

  • PINAMONTI Andrea (Sassuolo)

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.