Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 31° giornata

Due giornate di squalifica per Maleh, una per Ferguson, Gudmundsson, Suslov, Fagioli, McKennie e Pellegrino
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 7 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Cremonese, Hellas Verona, Lecce, Pisa hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 25.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.
Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo e numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria cori insultanti.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell’inizio della gara.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato una bottiglietta sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI €5.000,00 E AMMONIZIONE
- MALEH Youssef (Cremonese): comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere inoltre, al 49° del secondo tempo, colpito al volto un calciatore avversario con il pallone non a distanza di giuoco.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- FERGUSON Lewis (Bologna): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
- GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
- SUSLOV Tomas (Hellas Verona): per avere, al 40° del secondo tempo, strattonato un calciatore avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- FAGIOLI Nicolò (Fiorentina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- MCKENNIE Weston James Earl (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PELLEGRINO CASALANGUIDA Mateo (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- PERRONE RODRIGUEZ Maximo (Como)
PRIMA SANZIONE
- NOSLIN Tijjani (Lazio)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona)
- SMOLČIĆ Ivan (Como)
SETTIMA SANZIONE
- SANTOS SILVA Diego Carlos (Como)
SESTA SANZIONE
- BELGHALI Rafik (Hellas Verona)
- LOCATELLI Manuel (Juventus)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- EHIZIBUE Kingsley Osezele (Udinese)
- FRENDRUP Morten Wetche (Genoa)
- NELSSON Victor Enok (Hellas Verona)
- SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus)
TERZA SANZIONE
- BUONGIORNO Alessandro (Napoli)
- DJIMSITI Berat (Atalanta)
- KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese)
- POLITANO Matteo (Napoli)
- ZAPPACOSTA Davide (Atalanta)
SECONDA SANZIONE
- PISILLI Niccolò (Roma)
- STREFEZZA REBELATO Gabriel Tadeu (Parma)
PRIMA SANZIONE
- THURAM-ULIEN Khephren (Juventus)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- PAYERO Martin Ismael (Cremonese)
SESTA SANZIONE
- AEBISCHER Michel (Pisa)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- RAVAGLIA Federico (Bologna)
TERZA SANZIONE
- IDZES Jay Noah (Sassuolo)
SECONDA SANZIONE
- PINAMONTI Andrea (Sassuolo)
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.