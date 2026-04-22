Squalificati in Serie A 2025/2026 dopo la 33° giornata

Una giornata di squalifica per Tiago Gabriel del Lecce, Kalstorm dell’Udinese e Pongracic della Fiorentina
MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 21 aprile 2026, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.
a) SOCIETÀ
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno i sostenitori delle Società Como, Genoa, Hellas Verona, Inter, Pisa, Roma, Sassuolo hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi, numerosi fumogeni e quattro bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una lattina che cadeva nella “zona cuscinetto” e per avere, inoltre lanciato due bottigliette in plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- COELHO OLIVEIRA Tiago Gabriel (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
- KARLSTRÖM Jesper (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
- PONGRAČIĆ Marin (Fiorentina): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Decima sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- PIEROTTI Santiago Daniel (Lecce)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)
- RAMON NAVEROS Jacobo (Como)
AMMONIZIONE
OTTAVA SANZIONE
- AKPA AKPRO Jean Daniel (Hellas Verona)
- CARACCIOLO Antonio Aldo (Pisa)
- ZANIOLO Nicolò (Udinese)
SETTIMA SANZIONE
- AEBISCHER Michel (Pisa)
- LOCATELLI Manuel (Juventus)
- OSTIGARD Leo Skiri (Genoa)
- THORSTVEDT Kristian (Sassuolo)
SESTA SANZIONE
- CALABRESI Arturo (Pisa)
- CATALDI Danilo (Lazio)
- ESPOSITO Sebastiano (Cagliari)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
- ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona)
- BORRELLI Gennaro (Cagliari)
- DJIMSITI Berat (Atalanta)
- TAYLOR Kenneth Ina Dorothea (Lazio)
TERZA SANZIONE
- COCO BASSEY OUBINA Saul Basilio (Torino)
- KONÉ Ismaël Kenneth (Sassuolo)
- LOBOTKA Stanislav (Napoli)
- PISILLI Niccolò (Roma)
SECONDA SANZIONE
- DOS SANTOS LOURENÇO DA SILVA Éderson José (Atalanta)
- EBOSSE Enzo (Torino)
- FAZZINI Jacopo (Fiorentina)
- MORATA MARTIN Alvaro Borja (Como)
- MORENO PEREZ Alberto (Como)
- NJIE Alieu Badara (Torino)
PRIMA SANZIONE
- DIA Boulaye (Lazio)
- SOLOMON Manor (Fiorentina)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
- VOLPATO Cristian (Sassuolo)
c) OPERATORI SANITARI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
- TRAGGIAI Luca Nicola (Sassuolo): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPA delle società.