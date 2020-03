Squalificati in Serie A dopo la 26° giornata: ecco quali

Una giornata di squalifica per comportamento scorretto per Bani, Joao Pedro, Santander e Schouten. Tutti gli ammoniti e i diffidati

MILANO – Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 2 marzo 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate

b) CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

GERALDINO DOS SANTOS Galvao Joao (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANTANDER MERELES Federico Javier (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCHOUTEN Jerdy (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

UNDER Cengiz (Roma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

PELLEGRINI Luca (Cagliari)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

RINCON HERNANDEZ Tomas Eduardo (Torino)

SETTIMA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Torino)

HATEBOER Hans (Atalanta)

LARANGEIRA Danilo (Bologna)

SESTA SANZIONE

LUCIONI Fabio (Lecce)

RADU Stefanel Daniel (Lazio)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

KLUIVERT Justin (Roma)

PALOMINO Jose Luis (Atalanta)

SANTON Davide (Roma)

SIMEONE BALDINI Giovanni Pablo (Cagliari)

ZAZA Simone (Torino)

TERZA SANZIONE

MARQUES LOUREIRO Allan (Napoli)

SECONDA SANZIONE

SAPONARA Riccardo (Lecce)

PRIMA SANZIONE

RAGATZU Daniele (Cagliari)

VILLAR DEL FRAILE Gonzalo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

LOPEZ SABATA Pau (Roma)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00