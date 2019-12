Squalificati in Serie B dopo la 19° giornata: ecco quali

Due giornate di squalifica a Iemmello del Perugia, una ad Andreoni, Rosi, Almici, Aya, Coppolaro, Di Tacchio, Dickmann, Fornasier, Karo, Kiyine, Masucci, Vaisanen

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 30 dicembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate.

a) SOCIETA’

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA

IEMMELLO Pietro (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 51° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDREONI Cristian (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ROSI Aleandro (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALMICI Alberto (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AYA Ramzi (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

COPPOLARO Mauro (Virtus Entella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DICKMANN Lorenzo Maria (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FORNASIER Michele (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KARO Antreas (Salernitana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KIYINE Sofian (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MASUCCI Gaetano (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VAISANEN Sauli Aapo (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

BENEDETTI Amedeo (Cittadella)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

SCHENETTI Andrea (Virtus Entella)

TERZA SANZIONE

FALASCO Nicola (Perugia)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

BRIGHENTI Nicolo (Frosinone)

DIAW Davide Djily (Cittadella)

FIORDILINO Antonioluca (Venezia)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

GRAVILLON Andreaw Rayan (Ascoli)

SETTIMA SANZIONE

IORI Manuel (Cittadella)

PELLIZZER Michele (Virtus Entella)

SESTA SANZIONE

CALO Giacomo (Juve Stabia)

CESAR Bostjan (Chievo Verona)

MALEH Youssef (Venezia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CODA Massimo (Benevento)

DEZI Jacopo (Empoli)

GERBO Alberto (Ascoli)

MAGGIORE Giulio (Spezia)

MASTINU Giuseppe (Spezia)

NWANKWO Simeon Tochukwu (Crotone)

PAOLUCCI Andrea (Virtus Entella)

TERZA SANZIONE

CALIGARA Fabrizio (Venezia)

CORSI Angelo (Cosenza)

LEGITTIMO Matteo (Cosenza)

MARIN Marius Mihai (Pisa)

MASCIANGELO Edoardo (Pescara)

MAZZOCCO Davide (Pordenone)

PAGLIARULO Luca (Trapani)

PORCINO Antonio (Livorno)

RICCI Giacomo (Juve Stabia)

ROCCA Michele (Livorno)

SCIAUDONE Daniele (Cosenza)

TERZI Claudio (Spezia)

SECONDA SANZIONE

BALKOVEC Jure (Empoli)

DI NOIA Giovanni (Chievo Verona)

FANTACCI Tommaso (Empoli)

NZITA THETO Mardochee (Perugia)

PIRRELLO Roberto (Empoli)

TERRANOVA Emanuele (Cremonese)

PRIMA SANZIONE

BIANCHETTI Matteo (Cremonese)

BILLONG Jean Claude (Salernitana)

CALDIROLA Luca (Benevento)

VIVIANI Federico (Livorno)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (TERZA SANZIONE)

MESSIAS JUNIOR Walter (Crotone): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE TERZA SANZIONE

CAPELLO Alessandro (Venezia)

CISSE Karamoko (Juve Stabia)

DA CRUZ Alessio Sergio (Ascoli)

MONTALTO Adriano (Venezia)

SCOGNAMIGLIO Gennaro (Pescara)

SECONDA SANZIONE

CAPELA Anibal Araujo (Cosenza)

PRIMA SANZIONE

DELI Francesco (Cremonese)

LAZAAR Achraf (Cosenza)

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SPIGHI Fabio (Venezia): per avere, al 24° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato l’operato arbitrale rivolgendo un espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RUBINACCI Lorenzo (Frosinone): per essere, al 28° del secondo tempo, uscito di circa venti metri dall’area tecnico ed entrato sul terreno di giuoco per impartire disposizioni tecniche ai propri calciatori; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

d) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 46° del secondo tempo, abbandonato la panchina aggiuntiva, giungendo di corsa nei pressi della bandierina del calcio d’angolo dove era in atto un diverbio tra due calciatori.

AMMONITI

PRIMA SANZIONE

PIGNOTTI Nazario (Spezia)

