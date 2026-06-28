Sudafrica-Canada: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Sudafrica-Canada di Domenica 28 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

LOS ANGELES – Domenica 28 giugno alle ore 21 italiane il Los Angeles Stadium accende i riflettori sulla sfida tra Sudafrica e Canada, valida per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026.

Il Sudafrica arriva a questo appuntamento dopo aver chiuso al secondo posto il Gruppo A. La squadra di Hugo Broos ha saputo rialzarsi dopo la sconfitta inaugurale contro il Messico, trovando un pareggio prezioso con la Repubblica Ceca e soprattutto una vittoria pesantissima contro la Corea del Sud, che ha spalancato le porte dei sedicesimi

Il Canada, co-organizzatore del torneo, ha seguito un percorso quasi speculare. Dopo il passo falso contro la Bosnia ed Erzegovina, la nazionale nordamericana ha reagito con un netto successo sul Qatar e ha poi gestito con intelligenza il pareggio contro la Svizzera, sufficiente per blindare il secondo posto nel Gruppo B.

L’unico precedente tra le due nazionali risale al 2007, quando i Bafana Bafana si imposero in amichevole con una doppietta di Teko Modise. Un ricordo lontano che non offre veri riferimenti per una sfida che, per la prima volta, mette in palio un pass per gli ottavi di finale.

A dirigere l’incontro sarà il portoghese Pinheiro, affiancato dagli assistenti Jesus e Maia. Al VAR opera lo spagnolo Del Cerro Grande, con il supporto di Toski e Mastrangelo.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SUDAFRICA-CANADA]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL SUDAFRICA – l Sudafrica si dispone con un 4-2-3-1 molto lineare, guidato tra i pali da Williams e con una linea difensiva composta da Mudau, Okon, Mbokazi e Modiba. In mezzo al campo la coppia formata da Sithole e Mokoena garantisce equilibrio e copertura, mentre il trio Maseko, Mofokeng e Appollis agisce alle spalle di Makgopa, riferimento avanzato scelto da Broos per dare profondità e fisicità all’attacco.

COME ARRIVA IL CANADA – Il Canada risponde con un 4-4-2 compatto e verticale. Crepeau difende la porta, protetto da Johnston, De Fougerolles, Cornelius e Laryea. Sulle fasce Buchanan e Millar offrono corsa e ampiezza, mentre Saliba ed Eustáquio presidiano il centro del campo. In avanti, Marsch si affida alla coppia formata da Jonathan David e Larin,

Probabili formazioni

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa. Ct: Broos

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Estaquio, Millar; J. David, Larin. Ct: Marsch.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta

-in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su RaiPlay

-in streaming su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.