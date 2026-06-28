I risultati del 28 giugno 2026: Sudafica-Canada per i sedicesimi

Al via la fase eliminatoria dei Mondiali, nella notte successo per l’Argentina, pari nel big match Colombia-Portogallo

Notte ricca di match per concludere la fase a gironi dei Mondiali. In questa domenica 28 giugno partiamo con i quattro incontri conclusi ovvero dallo 0-0 tra Colombia e Portogallo che ha reso invariate le posizioni in classifica al termine di questa fase. Successo e qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che ha battuto 3-1 l’Uzbekistan: vantaggio di Shomurodov dopo 10 minuti quindi nella ripresa a segno Wissa su rigore al 23′, Mayele al 33′ e ancora Wissa nel recupero.

Pareggio a suon di gol (3-3) e qualificazione centrata per Algeria e Austria: primo botta e risposta al 28′ di gioco con Arnautovic e Belghali prima dell’intervallo quindi biancorossi ancora avanti al 10′ della ripresa con Savitzer e pari di Mahrez appena cinque minuti dopo, nel recupero Mahrez completa la rimonta ma Kalajdzic fissa il pari. 3-1 dell’Argentina sulla Giordania chiudendo il Gruppo a punteggio pieno: nel primo tempo in gol Lo Celso al 19′ e Lautaro su rigore al 31′, nella ripresa accorcia Tamari al 10′ e tris di Mesis al 35′.

Nella Copa de la Liga in Perù 3-0 dello Sport Boys sull’AD Cantolao e in Finlandia 3-1 del KaPa sul JaPS. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Al via i sedicesimi di finale dei Mondiali con Sudafrica-Canada alle ore 21, si gioca anche nella Botola Pro, Svezia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Europei U19 con Galles-Spagna alle ore 19 e Germania-Danimarca alle ore 21.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 GIUGNO 2026

Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi

[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]

*: partita in corso di svolgimento



CINA: SUPER LEAGUE

Qingdao West Coast - Zhejiang Professional 3-1 (Finale)

Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua 1-4 (Finale)



ESTONIA: MEISTRILIIGA

Kalju - Paide 1-1 (Finale)

Levadia - Flora 0-0 (*)



EUROPA: EUROPEI U19

Galles U19 - Spagna U19 19:00

Germania U19 - Danimarca U19 21:00



FINLANDIA: YKKOSLIIGA

KaPa - JaPS 3-1 (Finale)



KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE

Ertis Pavlodar - Kaisar 1-2 (Finale)

Tobol - Altai 3-1 (Finale)

Ulytau - Ordabasy 0-1 (Finale)

Zhenis - FC Astana 2-2 (Finale)



LETTONIA: 1. LIGA FEMMINILE

Riga FC D - Rezekne D 22-0 (Finale)

Iecava/Olaine D - Auda D 1-1 (*)



LITUANIA: TOPLYGA

Banga - Hegelmann 0-0 (*)

Dziugas Telsiai - Zalgiris 0-0 (*)



MAROCCO: BOTOLA PRO

Agadir - Renaissance Zemamra 19:00

Difaa El Jadidi - Kawkab Marrakech 19:00

FAR Rabat - Union Touarga 19:00

FUS Rabat - Berkane 19:00

Maghreb Fez - Yacoub El Mansour 19:00

Safi - COD Meknes 19:00

Tanger - Raja Casablanca 19:00

Wydad AC - Dcheira 19:00



MONDO: MONDIALI

Colombia - Portogallo 0-0 (Finale)

DR Congo - Uzbekistan 3-1 (Finale)

Algeria - Austria 3-3 (Finale)

Giordania - Argentina 1-3 (Finale)



MONDO: MONDIALI - PLAY OFF

Sudafrica - Canada 21:00



PERU: COPA DE LA LIGA

Sport Boys - AD Cantolao 3-0 (Finale)

A. Lima - Alianza Atl. 20:00

Cesar Vallejo - Carlos Mannucci 20:00

Los Chankas - Santos 22:15



RUSSIA: VYSSHAYA LIGABIELO

Dnepr Mogilev - Neman 2-0 (*)

Isloch - Belshina 1-0 (*)



SVEZIA: SUPERETTAN

Landskrona - Värnamo 1-0 (Finale)

Norrkoping - Norrby 0-1 (Finale)

Sandviken - Helsingborg 2-1 (*)

