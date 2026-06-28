I risultati del 28 giugno 2026: Sudafica-Canada per i sedicesimi

Al via la fase eliminatoria dei Mondiali, nella notte successo per l’Argentina, pari nel big match Colombia-Portogallo
Notte ricca di match per concludere la fase a gironi dei Mondiali. In questa domenica 28 giugno partiamo con i quattro incontri conclusi ovvero dallo 0-0 tra Colombia e Portogallo che ha reso invariate le posizioni in classifica al termine di questa fase. Successo e qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che ha battuto 3-1 l’Uzbekistan: vantaggio di Shomurodov dopo 10 minuti quindi nella ripresa a segno Wissa su rigore al 23′, Mayele al 33′ e ancora Wissa nel recupero.
Pareggio a suon di gol (3-3) e qualificazione centrata per Algeria e Austria: primo botta e risposta al 28′ di gioco con Arnautovic e Belghali prima dell’intervallo quindi biancorossi ancora avanti al 10′ della ripresa con Savitzer e pari di Mahrez appena cinque minuti dopo, nel recupero Mahrez completa la rimonta ma Kalajdzic fissa il pari. 3-1 dell’Argentina sulla Giordania chiudendo il Gruppo a punteggio pieno: nel primo tempo in gol Lo Celso al 19′ e Lautaro su rigore al 31′, nella ripresa accorcia Tamari al 10′ e tris di Mesis al 35′.
Nella Copa de la Liga in Perù 3-0 dello Sport Boys sull’AD Cantolao e in Finlandia 3-1 del KaPa sul JaPS. Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi, ricordiamo i principali appuntamenti. Al via i sedicesimi di finale dei Mondiali con Sudafrica-Canada alle ore 21, si gioca anche nella Botola Pro, Svezia, Lettonia, Lituania ed Estonia. Europei U19 con Galles-Spagna alle ore 19 e Germania-Danimarca alle ore 21.
PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 28 GIUGNO 2026
Risultati aggiornati in tempo reale delle partite di oggi
[AGGIORNA I RISULTATI DI OGGI]
CINA: SUPER LEAGUE
Qingdao West Coast - Zhejiang Professional 3-1 (Finale)
Dalian Yingbo - Shanghai Shenhua 1-4 (Finale)
ESTONIA: MEISTRILIIGA
Kalju - Paide 1-1 (Finale)
Levadia - Flora 0-0 (*)
EUROPA: EUROPEI U19
Galles U19 - Spagna U19 19:00
Germania U19 - Danimarca U19 21:00
FINLANDIA: YKKOSLIIGA
KaPa - JaPS 3-1 (Finale)
KAZAKISTAN: PREMIER LEAGUE
Ertis Pavlodar - Kaisar 1-2 (Finale)
Tobol - Altai 3-1 (Finale)
Ulytau - Ordabasy 0-1 (Finale)
Zhenis - FC Astana 2-2 (Finale)
LETTONIA: 1. LIGA FEMMINILE
Riga FC D - Rezekne D 22-0 (Finale)
Iecava/Olaine D - Auda D 1-1 (*)
LITUANIA: TOPLYGA
Banga - Hegelmann 0-0 (*)
Dziugas Telsiai - Zalgiris 0-0 (*)
MAROCCO: BOTOLA PRO
Agadir - Renaissance Zemamra 19:00
Difaa El Jadidi - Kawkab Marrakech 19:00
FAR Rabat - Union Touarga 19:00
FUS Rabat - Berkane 19:00
Maghreb Fez - Yacoub El Mansour 19:00
Safi - COD Meknes 19:00
Tanger - Raja Casablanca 19:00
Wydad AC - Dcheira 19:00
MONDO: MONDIALI
Colombia - Portogallo 0-0 (Finale)
DR Congo - Uzbekistan 3-1 (Finale)
Algeria - Austria 3-3 (Finale)
Giordania - Argentina 1-3 (Finale)
MONDO: MONDIALI - PLAY OFF
Sudafrica - Canada 21:00
PERU: COPA DE LA LIGA
Sport Boys - AD Cantolao 3-0 (Finale)
A. Lima - Alianza Atl. 20:00
Cesar Vallejo - Carlos Mannucci 20:00
Los Chankas - Santos 22:15
RUSSIA: VYSSHAYA LIGABIELO
Dnepr Mogilev - Neman 2-0 (*)
Isloch - Belshina 1-0 (*)
SVEZIA: SUPERETTAN
Landskrona - Värnamo 1-0 (Finale)
Norrkoping - Norrby 0-1 (Finale)
Sandviken - Helsingborg 2-1 (*)