Superlega, il comunicato del Barcellona: “Riconsidereremo la formula”

La società catalana, poco fa, ha pubblicato un lungo comunicato ufficiale che ha come argomento principale la Superlega.

BARCELLONA – Di seguito vi riportiamo il comunicato ufficiale del Barcellona circa la Superlega:

1) FC Barcelona condivide l’analisi svolta dalla maggior parte dei maggiori club calcistici europei nel senso che, e ancor più nell’attuale situazione socio-economica, è necessario intraprendere riforme strutturali volte a garantire la sostenibilità finanziaria e la redditività del mondo del calcio migliorando lo spettacolo che viene offerto ai tifosi di tutto il mondo e consolidando e anche accrescendo la base sociale su cui si sostiene questo sport, che ne è il principale baluardo e il suo principale punto di forza.

In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione del FC Barcelona ha accettato, con urgenza, di far parte, in qualità di Club fondatore, della Superliga, una competizione la cui premessa è migliorare la qualità e l’attrattiva dello spettacolo che viene offerto a i tifosi di calcio e, allo stesso tempo, e come principio inalienabile dell’FC Barcelona, ​​cercare nuove formule di solidarietà con l’intera famiglia calcistica.

La decisione è stata presa con la convinzione che una presunta rinuncia a far parte di questa iniziativa come società fondatrice sarebbe stata un errore storico. Come società sportiva di riferimento mondiale, difendiamo la vocazione di leadership del Club, che è parte imprescindibile dell’identità e dello spirito sportivo, sociale e istituzionale dell’Ente. In ogni caso, l’FC Barcellona, ​​un’entità che è sempre stata e sarà di proprietà di ciascuno dei suoi partner, si riserva espressamente il diritto di sottoporre tale decisione trascendente all’approvazione finale dei suoi organi sociali competenti dopo un studio necessario e approfondito.

2) Avendo verificato la reazione sociale che la suddetta iniziativa ha prodotto in tanti e vari campi, è innegabile che FC Barcellona capisca che bisogna aprire un’analisi molto più approfondita sulle ragioni che hanno generato questa reazione per poter riconsiderare, se appropriato, e dove necessario, l’approccio e la formula inizialmente proposti per affrontare e risolvere tutti questi problemi sempre nell’interesse del mondo del calcio in generale. Questo esercizio di analisi approfondita richiede tempo e la necessaria compostezza per evitare di intraprendere azioni avventate.

Riteniamo altrettanto importante evidenziare il fatto oggettivo che una Corte di Giustizia abbia già concesso la tutela legale urgente richiesta, confermando così la parvenza di buon diritto dell’iniziativa da parte dei Club fondatori del progetto Super League l. In questo senso, il Club ritiene che sarebbe fuori luogo stabilire il necessario processo di riflessione e dibattito sotto criteri di pressioni e intimidazioni ingiustificate.

Pur essendo perfettamente consapevole dell’importanza e dell’interesse informativo che suscita questa vicenda nonché della necessità di agire sempre con la massima trasparenza, l’ FC Barcellona agirà in ogni momento con criteri di prudenza e richiede la massima comprensione, rispetto e anche pazienza.