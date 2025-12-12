SuperLega e Serie A1: live del 13-14 dicembre su VBTV

Dal 13 al 14 dicembre la pallavolo italiana torna protagonista: SuperLega e Serie A1 disponibili in diretta su VBTV

MILANO – La pallavolo italiana si prepara a un fine settimana denso di sfide, con la 1ª giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà e l’11ª giornata di andata della SuperLega Credem Banca.

Un weekend che porta con sé anche l’adrenalina delle fasi finali del Campionato Mondiale per Club FIVB femminile, con semifinali e finale in programma sabato 13 e domenica 14 dicembre, e con due squadre italiane, Prosecco DOC Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci, in corsa per il titolo.

Tutti gli appassionati potranno seguire le partite in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, con accesso su smart TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV. I match saranno disponibili anche on demand, per rivedere le sfide in qualsiasi momento.

Le partite della SuperLega Credem Banca

L’11ª giornata della SuperLega Credem Banca si apre sabato 13 dicembre alle 18.00 con Vero Volley Monza vs Yuasa Battery Grottazzolina.

Tutte le altre squadre si preparano ad andare in scena domenica 14 dicembre alle 18.00 con cinque sfide che promettono uno spettacolo imperdibile per i tifosi: Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza; Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano; Rana Verona vs Valsa Group Modena; Cisterna Volley vs Sonepar Padova (in esclusiva su VBTV).

Al termine dell’11ª giornata di SuperLega verranno definiti gli abbinamenti per i Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia.

La Sir Sicoma Monini Perugia si prepara invece a volare in Brasile, dove prenderà parte al Mondiale per Club FIVB maschile, in calendario dal 16 al 21 dicembre.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

Le partite della Serie A1 Tigotà

Grande attesa anche per la 1° giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, con inizio sabato 13 dicembre con l’incontro tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Il Bisonte Firenze alle 20.30.

La giornata prosegue domenica 14 dicembre alle 17.00 con tre incontri in esclusiva su VBTV: Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Igor Gorgonzola Novara vs Omag-Mt San Giovanni In Marignano; Honda Cuneo Granda Volley vs CBF Balducci HR Macerata. Alle 20.30, la sfida tra Bergamo e Numia Vero Volley Milano, ultimo appuntamento di un weekend che si preannuncia vibrante per la corsa ai piazzamenti.

Il programma completo e i risultati aggiornati sono consultabili su volleyballworld.com.

SuperLega Credem Banca

Sabato 13 dicembre

Vero Volley Monza – Yuasa Battery Grottazzolina

In diretta dall’OpiquadArena di Monzai ore 18:00

Telecronaca: Rudy Palermo e Luca Tagliabue

Domenica 14 dicembre

Itas Trentino – Gas Sales Bluenergy Piacenza

In diretta dalla BTS Arena di Trento ore 18:00

Telecronaca: Cristiana Chiarani

Cucine Lube Civitanova – Allianz Milano

In diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche ore 18:00

Telecronaca: Gianluca Pascucci

Rana Verona – Valsa Group Modena

In diretta dal Pala Agsm AIM di Verona ore 18:00

Telecronaca: Alberto Braioni

Cisterna Volley – Sonepar Padova

In diretta dal Palasport di Cisterna di Latina ore 18:00

Telecronaca: Roberto Italiano

Esclusiva su VBTV

Serie A1 Tigotà

Sabato 13 dicembre

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Il Bisonte Firenze

In diretta dal Palafenera di Chieri ore 20:30

Telecronaca: Gabriele Giovine, Matteo Caudana

Domenica 14 dicembre

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Bartoccini-Mc Restauri Perugia

In diretta dal Pala Megabox di Pesaro ore 17:00

Telecronaca: Enrico Tamanti

Esclusiva su VBTV

Igor Gorgonzola Novara – Omag-Mt San Giovanni In Marignano

In diretta dal Pala Igor di Novara ore 17:00

Telecronaca: Lorenzo La Capria, Massimo Celasco

Esclusiva su VBTV

Honda Cuneo Granda Volley – Cbf Balducci Hr Macerata

In diretta dal Palazzo Dello Sport di Cuneo ore 17:00

Telecronaca: Enrico Coggiola, Martino Picasso

Esclusiva su VBTV

Bergamo – Numia Vero Volley Milano

In diretta dal Choruslife Arena di Bergamo ore 20:30

Telecronaca: Salvo Aiello