SuperLega e Serie A1 Tigotà in campo il 18 e 19 aprile: le dirette

Weekend di grande volley su VBTV: SuperLega e Serie A1 Tigotà in diretta con semifinali, finali e sfide decisive per i playoff

Un fine settimana ad alta intensità attende gli appassionati di pallavolo italiana. La SuperLega Credem Banca e la Serie A1 Tigotà entrano infatti nella fase più calda della stagione, con sfide che potrebbero indirizzare la corsa ai titoli nazionali. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su VBTV (vb.tv), la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World, disponibile live e on demand su Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, LG TV e Amazon Fire TV.

Il programma femminile si apre sabato 18 aprile alle 20:00 con la Finale Playoff Challenge, che assegnerà un posto nella CEV Challenge Cup 2026: la Reale Mutua Fenera Chieri ospita la Honda Cuneo Granda Volley in un derby piemontese ad alta tensione. Domenica 19 aprile alle 18:00 riflettori puntati sulla sfida che può valere lo Scudetto: la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano affronta la Numia Vero Volley Milano in un match che potrebbe consegnare alle Pantere il nono titolo, l’ottavo consecutivo.

Sul fronte maschile, sabato 18 aprile alle 18:00 va in scena Gara 4 delle Semifinali tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, con Perugia già qualificata alla Finale in attesa di conoscere la propria avversaria. Domenica 19 aprile, sempre alle 18:00, spazio invece alla Gara 1 delle Semifinali dei Play Off 5° Posto, con due incontri in contemporanea: Valsa Group Modena – Allianz Milano e Itas Trentino – Vero Volley Monza.

Telecronache, orari e sedi degli incontri completano un weekend che si preannuncia ricco di emozioni e contenuti tecnici di altissimo livello. Tutti gli aggiornamenti e il calendario completo sono disponibili su volleyballworld.com.