UEFA Nations League, Svezia – Francia 0-1 in diretta: risultato finale

La partita Svezia – Francia del 5 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la prima giornata di UEFA Nations League

SOLNA – Questa sera, sabato 5 settembre, alle ore 20.45 si giocherà Svezia – Francia, incontro valevole per la prima giornata della Gruppo 3 della Lega di UEFA Nations League. Da una parte troviamo la Nazionale scandinava che ha intrapreso un percorso di crescita importante come dimostrato dagli ultimi risultati conseguiti in campo internazionale. Dall’altra parte troviamo i campioni del mondo in carica che sono in cerca di riscatto dopo una prima edizione non proprio brillante.

Il tabellino minuto per minuto

SVEZIA: Robin Olsen; Pierre Bengtsson (dal 43' st Ken Sema), Mikael Lustig, Pontus Jansson, Robin Quaison (dal 32' st John Guidetti), Victor Lindelöf, Sebastian Larsson (dal 25' st Dejan Kulusevski), Albin Ekdal, Marcus Berg, Kristoffer Olsson, Emil Forsberg. A disposizione: Kristoffer Nordfeldt, Kalle Johnsson, Ludwig Augustinsson, Emil Krafth, Sebastian Holmén, Filip Helander, Gustav Svensson, Mattias Svanberg, Isaac Kiese Thelin. Allenatore: Janne Andersson.



FRANCIA: Hugo Lloris; Lucas Digne, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Presnel Kimpembe, Léo Dubois (dal 43' st Benjamin Mendy), Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé (dal 32' st Anthony Martial), Antoine Griezmann, Olivier Giroud (dal 45' st Steven N'Zonzi). A disposizione: Mike Maignan, Clément Lenglet, Lucas Hernández, Eduardo Camavinga, Wissam Ben Yedder, Nabil Fekir, Moussa Sissoko, Jonathan Ikoné. Allenatore: Didier Deschamps.



Reti: al 41' pt Kylian Mbappé.



Ammonizioni: al 45' st Victor Lindelöf (SVE), al 3' pt Dayot Upamecano (FRA).

La presentazione del match

QUI SVEZIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Olsen tra i pali, pacchetto difensivo composto da Lustig e Augustinsson sulle corsie esterne mentre nel mezzo Lindelof e Helander. A centrocampo Ekdal e Forsberg in cabina di regia con Kulusevski e Sema sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Berg e Quaison.

QUI FRANCIA – I transalpini dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Dubois e Mendy sulle corsie esterne mentre nel mezzo Varane e Upamecano. A centrocampo Kantè in cabina di regia con Sissoko e Rabiot mezze ali mentre in attacco spazio al tridente composto da Griezmann, Giroud e Mbappè.

Le probabili formazioni di Svezia – Francia

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Forsberg, Sema; Berg, Quaison. Allenatore: Andersson

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Upamecano, Mendy; Sissoko, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Giroud. Allenatore: Deschamps

STADIO: Friends Arena