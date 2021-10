Svezia – Kosovo: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Svezia – Kosovo del 9 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 7a giornata del Gruppo B di qualificazione a Qatar 2022

STOCCOLMA – Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 18:00 si giocherà la partita Svezia – Kosovo, incontro valido per la 7a giornata del Girone B di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale di casa allenata dall’allenatore Janne Andersson, reduce di una sconfitta per 2-1 contro la Grecia, lo scorso 8 settembre. Gli scandinavi attualmente in classifica occupano la seconda posizione, con 9 punti. Dall’altra parte del campo troviamo il Kosovo allenato da Bernard Challandes che, allo stesso modo, nel corso dell’ultimo turno ha perso di misura per 2-0 contro la testa di serie Spagna. Capolista del girone è proprio la Spagna, con 13 punti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

SVEZIA:. A disposizione:. Allenatore: Janne Andersson.



KOSOVO:. A disposizione:. Allenatore: Bernard Challandes.



Reti: al ' pt . Janne Andersson.Bernard Challandes.al ' pt .

La presentazione del match

QUI SVEZIA – Il tecnico scandinavo potrebbe adottare un modulo 4-4-2 con Johansson, Lindelöf, Helander e Augustinsson in posizione arretrata. A centrocampo Claesson, Olsson, Svanberg e Forsberg, alle spalle della coppia d’attacco composta da Kulusevski e da Isak. Pesa l’assenza del bomber rossonero Ibrahimovic, attualmente infortunato.

QUI KOSOVO – Anche l’allenatore del Kosovo Bernard Challandes potrebbe adottare il modulo 4-4-2: Vojvoda, Fazliji, Rrahmani e Hadergjonaj a comporre il pacchetto difensivo. Alle spalle di Bytyqi, Dresevic, Loshaj e Rashani. Coppia d’attacco con Rashica e Muriqi.

Le probabili formazioni di Svezia – Kosovo

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Johansson, Lindelöf, Helander, Augustinsson; Claesson, Olsson, Svanberg, Forsberg; Kulusevski, Isak. Allenatore: Janne Andersson

KOSOVO (4-4-2): Muric; Vojvoda, Fazliji, Rrahmani, Hadergjonaj; Bytyqi, Dresevic, Loshaj, Rashani; Rashica, Muriqi. Allenatore: Bernard Challandes

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Svezia – Kosovo, in programma per sabato 9 ottobre alle ore 18:00, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.