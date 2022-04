TCR Europe, pronto al debutto l’Elite Motorsport con due vetture

BRESCIA – Elite Motorsport allarga i propri orizzonti e si prepara ad una stagione da protagonista nel mondo TCR. La squadra bresciana, da quest’anno Audi Sport Customer Team, espande i propri programmi al TCR Europe con due vetture, grazie al supporto tecnico di Comtoyou Racing.

Nel primo round stagionale, in programma già questo fine settimana in Portogallo, sul tracciato di Portimao, Elite schiererà la prima delle due Audi RS 3 LMS gen II che saranno impiegate nel TCR Europe. La seconda vettura sarà iscritta a partire dall’evento francese del Paul Ricard. Il programma europeo si va ad affiancare alle già confermate campagne tricolori nel TCR Italy e nella Coppa Italia Turismo, ma gli orizzonti del Team potrebbero ulteriormente allargarsi.

“E’ incredibile, essere al Via del TCR Europe, un sogno ad occhi aperti che però richiede grande impegno da parte di tutti noi. Saremo supportati dai tecnici di Comtoyou Racing a cui va il nostro grazie, lavoreremo spalla a spalla per raggiungere i risultati che chi crede in noi attende” ha commentato Nicola Novaglio, team principal di Elite Motorsport. “Inizieremo con un vettura nel TCR Europe a Portimao e già al Paul Ricard saranno due. Stiamo comunque valutando se partecipare anche ad alcune gare del TCR Italy con le nostre Audi RS 3 LMS gen II. Sarà sicuramente una stagione molto intensa ed impegnativa ma abbiamo i giusti partner, sarà un’avventura straordinaria”.

Il TCR Europe scatterà il prossimo weekend in Portogallo, per poi toccare Francia, Belgio, Germania, Italia e Spagna.