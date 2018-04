Ternana-Foggia 2-2, il tabellino: gol ed emozioni al Liberati

Il tabellino di Ternana-Foggia 2-2 il risultato finale, gli umbri si fanno rimontare due volte in vantaggio ma continuano a sperare per la salvezza.

TERNI – Non è stata bellissima la gara, ma entrambe le squadre ce l’hanno messa tutta per provare a vincere e alla fine la partita è risultata avvincente. Al Libero Liberati la Ternana e il Foggia hanno pareggiato la sfida per 2-2: vantaggio della sqauadra di De Canio con Montalto al termine del primo tempo. Al 3′ della ripresa pareggio di Beretta per la compagine di Stroppa, Carretta riporta avanti i padroni di casa ma Mazzeo fissa il punteggio sul definitivo 2-2. I padroni di casa si fanno raggiungere a 34 punti dalla Pro Vercelli, ospiti a quota 50 punti.

Ternana-Foggia 2-2 il tabellino

TERNANA (3-5-1-1): Sala, Signorini, Gasparetto, Valjent, Statella, Tremolada (44′ St. Ferretti), Paolucci, Signori (30′ st. Varone), Defendi, Montalto (21′ st. Piovaccari), Carretta. A disposizione: Bleve, Angiulli, Bordin, Finotto, Plizzar, Repossi, Rigioni, Zanon. All. De Canio

FOGGIA (3-5-2): Guarna, Tonucci, Camporese, Calabresi, Zambelli (37′ st. Floriano), Agnelli (19′ st Deli), Greco, Agazzi, Kragl, Mazzeo, Beretta (32′ st. Nicastro). A disposizione: Lanzetta, Noppert, Fedato, Cavallini, Figliomeni, Loiacono, Martinelli, Rame’, Rubin, Scaglia. All. Stroppa

Reti: 45′ pt. Montalto, 3′ st. Berretta, 17′ st. Carretta, 40′ st. Mazzeo

Ammonizioni: 41′ pt. Carretta, 18′ st. Calabresi, 22′ st. Camporese, 26′ st. Tremolada, 33′ st. Zambelli

Recupero: 1′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

Arbitro: Illuzzi

Assistenti: Rossi, Tardino

Quarto Uomo: Acanfora

Stadio: Libero Liberati