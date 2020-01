Diretta Ternana – Rieti: risultato in tempo reale, tabellino

La partita del 22 gennaio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valevole per la ventesima giornata del campionato del girone C di Serie C, calcio d’inizio alle 20.45

BARI – Mercoledì 22 gennaio si gioca Ternana – Rieti, incontro valevole per il recupero della ventesima giornata del Girone C di Serie C, rinviata il 21 e 22 dicembre scorsi per il mancato accordo sulla defiscalizzazione. I padroni di casa provengono dalla vittoria casalinga per 3-2 sul Rende; sono secondi in classifica con 43 punti, a pari merito con il Bari e a -9 dalla capolista Reggina. A quota 8 gli ospiti, fanalini di coda del torneo e reduci dala pesante sconfitta per 5-2 ottenuta in trasferta sul campo del Bari. La gara avrà inizio alle ore 20.45.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

TERNANA:. A disposizione:



RIETI:. A disposizione:







Le probabili formazioni di Ternana – Rieti

La Ternana potrebbe schierarsi con il modulo 4-3-1-2 con Iannarilli in porta e retroguardia composta al centro da Diakite e Bergamello e ai lati da Parodi e Mammarella. A centrocampo Damian, Palumbo e Salzano. Sulla trequarti Partipilo, di supporto alla coppia d’attacco formata da Vantaggiato e Marilungo. Probabile modulo 4-3-3 per la Ternana con Addario tra i pali e difesa composta dalla coppia centrale Celli-Arcaleni e da Aquilanti e Del Regno sulle corsie. In mezzo al campo Russo, Esposito e Tiraferri. Tridente offensivo formato da Tirelli, Zampa e Zanchi.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakite, Bergamelli, Mammarella; Damian, Palumbo, Salzano; Partipilo; Vantaggiato, Marilungo. Allenatore: Gallo.

RIETI (4-3-3): Addario, Aquilanti, Celli, Arcaleni, Del Regno, Russo, Esposito, Tiraferri, Tirelli, Zampa, Zanchi. Allenatore: Beni.

Dove seguire Ternana – Rieti

Il match Ternana – Rieti, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019/2020, sarà trasmesso in diretta in esclusiva su ELEVEN SPORTS.