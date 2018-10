RISULTATO FINALE: TORINO - FIORENTINA 1-1

2' TEMPO

50' è finita! triplice fischio dell'arbitro e gara che si chiude sull'1-1.

47' prova un ultimo assalto la squadra di Mazzarri, punizione di Rincon con tutti i saltatori pronti in area. Prova a fare una sponda Belotti che pressato da Biraghi non riesce a intervenire

45' 4 minuti di recupero

44' tentativo da fuori senza troppa convinzione di Belotti, palla alta sopra la traversa

40' in campo Soriano per Iago Falque, autore di un'altra convincente prestazione

40' interessante punizione per il Toro da posizione centrale, dopo uno scambio Iago Falque prova dal limite ma alza la mira

39' fuori dal campo Benassi salutato anche dai suoi ex tifosi, dentro Dabo

38' in campo Parigini per De Silvestri, qualche istante prima giallo a Veretout che ha fermato un'azione di Meité

37' doppio intervento di Sirigu! prima su filtrante di Chiesa sbarra la strada a Simeone e su tentativo di tap in per Mirallas è reattivo nel rialzarsi

34' pronto un cambio per il Toro con Parigini che attende il momento dell'ingresso

31' altro giallo questa volta per Mirallas che ha alzato un pò il braccio in un duello aereo con Nkoulou

29' cross dal fondo rasoterra di Chiesa per Mirallas anticipato dall'intervento di un reattivo Sirigu in uscita bassa

27' cross lungo di Belotti, in area c'è Zaza che in acrobazia non riesce a impattare sul pallone quindi mancino velenoso di Falque dal limite e Lafont ci mette i pugni per deviare in angolo!

25' buona uscita palla al piede per Benassi con Meité che gli fa ostruzione, punizione e giallo per lui

23' parabola molto alta di Falque con Lafont che legge male la traiettoria uscendo in modo un pò avventato e per fortuna sua che Belotti non riesce ad agganciare la sfera con la porta lasciata sguarnita

22' giallo di Gerson per un intervento duro su Meité e punizione interessante dalla destra per il Toro

21' subito pescato in area da Rincon, il giocatore da posizione defilata non riesce nell'aggancio rischiando di farsi male

20' cambio per il Torino: dentro Zaza per Baselli

19' dall'altra parte lungo lancio a sinistra di Veretout per Simeone che pennella sul palo più distante per l'inserimento di Chiesa che non arriva anche per l'intervento di De Silvestri. Palla in angolo

18' palla recuperata a centrocampo da Rincon passaggio a Belotti che insiste troppo in un dribbling e finisce per perder palla

13' mancino improvviso di Iago Falque dal limite ma allarga troppo la mira impattando male sul pallone

11' dall'altra parte Djidji su Chiesa che viene contenuto e angolo per i viola

8' Milenkovic in chiusura su Aina e angolo non sfruttato con tentativo di Iago Falque e palla alta da buona posizione

6' errato disimpegno di Vitor Hugo che innesca poco fuori area Iago Falque che si cerca due volte in area con Belotti ma la difesa viola trova le posizioni e si chiude

3' lungo traversone di Chiesa per Mirallas che non riesce a raggiungere la sfera anche ben protetto da Izzo. Qualche istante prima su punizione Baselli per la testa di De Silvestri che non arriva sulla sfera

si riparte! due novità tra le file viola: dentro Gerson e Simeone per Fernandes e Eysseric

1' TEMPO

47' si chiude il primo tempo sul punteggio di 1-1. Squadre negli spogliatoi, ci risentiamo fra qualche minuto per seguire assieme la ripresa

47' palla dentro molto pericolosa tesa con il mancino di Iago Falque e molto reattivo Lafont che con un riflesso a mano aperta toglie il pallone dalla disponibilità sul palo opposto di Aina!

46' cross molto forte di Eysseric dalla trequarti verso il palo più distante ma in area non c'è nessuno e palla che sfila sul fondo

45' 2 minuti di recupero

44' fermato in offside De Silvestri che ricevuto palla in area ha concluso di potenza ma troppo centrale su Lafont bravo a dirgli no

43' scambio in area tra Aina e Belotti con quest'ultimo a far sponda per Iago Falque ma si chiudono le maglie

42' punizione per il Toro, sui piedi di Iago Falque: palla dentro morbida allontanata solo per un attimo dalla difesa quindi discesa a sinistra di Izzo, cross dal fondo, difesa nuovamente pronta a spazzare

40' murato un tentativo di conclusione da fuori di Baselli quindi Chiesa fa una grande giocata sulla trequarti, servizio in area per Eysseric che prova a scambiare nello stretto con Mirallas ma Meité copre con attenzione allontanando

38' apertura di Falque per Aina che arriva fino al fondo per crossarla ma il giocatore sbaglia la misura mettendo fuori dai giochi Belotti & company

38' resta in zona d'attacco la squadra di Pioli che per larghi tratti in questo primo tempo è stata chiamata a contrastare le offensive offensive

36' lancio in verticale di Vitor Hugo per Chiesa che al limite fa un grande controllo in corsa ma Nkoulou è molto bravo a coprir palla e a conquistare una punizione

35' prova a riaffacciarsi in avanti la squadra di Pioli con una manovra avvolgente, pochi sbocchi quindi Pezzella lancia per Biraghi che perde palla

33' lungo lancio di Aina per De Silvestri bravo nel controllo e cross ma la difesa viola è attenta a intervenire di testa

32' tentativo da fuori area per Baselli dopo uno scambio ma mira imprecisa, palla che supera la traversa

30' allontanato dal campo Mazzarri per reiterate proteste su un intervento in scivolata proprio davanti alla sua panchina non sanzionato che a suo dire era simile a quello del giallo di Rincon

27' ottima chiusura di Milenkovic su tentativo di conclusione dal limite di Meitè con palla che carambola sui piedi di Belotti ma la sua conclusione sempre dal limite termina a lato

25' intervento molto duro con il piede a martello di Rincon su Chiesa, giallo inevitabile e ha rischiato qualcosa di più

23' tiro cross sul primo palo in area quasi dal fondo di De Silvestri, innescato da Iago Falque e parata con un piede di Lafont, rimastro sorpreso nella circostanza!

22' un pò nervoso Biraghi su Izzo, l'arbitro si va a chiarire con il difensore viola

21' si complica la vita Veretout con palla in uscita, l'arbitro gli fischia un fallo su Aina sembrato un pò eccessivo

20' un pò in difficoltà Eysseric su Baselli che lo passa, fallo inevitabile per lui

18' Aina fa scorrere per il taglio in area di Iago Falque chiuso in angolo. Viola un pò in difficoltà in questa fase concedono due corner consecutivi quindi Aina ci prova dalla distanza poco precisa, palla a lato

16' troppo forte la giocata sul secondo palo di Iago Falque ma Izzo di testa non riesce a tenere il pallone in campo di testa

15' gioco pericoso di Pezzella, punizione per i granata che avranno un'altra buona chance

13' AINAAA! PAREGGIO DEL TORO! conclusione sfruttando lo spazio concesso da Milenkovic che si stampa sul palo prima di carambolare sulla schiena di Lafont che commette autorete

9' palla in profondità di Iago Falque per Belotti che in area, da posizione defilata si sforza per tenere in campo il pallone quindi su cross dal fondo di Aina dopo una carambola la palla si sposta sul secondo palo dove Lafont anticipa Belotti e si scontra un pò con lui. Intervento dello staff medico per il portiere

7' calcia direttamente sul fondo la punizione il Toro, gesto di disappunto di Mazzarri in panchina

6' giallo a Milenkovic che prima trattiene poi sgambetta Baselli che si stava inserendo centralmente sulla trequarti d'attacco

4' granata dunque colpiti a freddo ma pronta reazione con Lafont molto coraggioso in uscita ad anticipare in area Iago Falque che stava per raccogliere un cross di De Silvestri. Lo stesso portiere ottiene anche una punizione

2' BENASSI, VANTAGGIO LAMPO DELLA FIORENTINA!!! cross dalla destra di Chiesa per Biraghi, deviazione fortuita di De Silvestri che si trasforma in un assist per il centrocampista viola che da due passi trafigge Sirigu con un diagonale rasoterra

1' intervento in ritardo di Meité su Veretout, punizione a centrocampo per i viola

partiti! calcio d'avvio battuto del Toro

Le squadre hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco.

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Torino - Fiorentina. Partiremo con la webcronaca dalle ore 20:30.