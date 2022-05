Torino – Roma: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Roma del 20 maggio 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentottesima giornata di Serie A

TORINO – Venerdì 20 maggio alle ore 20.45, allo Stadio Comunale Grande Torino, il Torino di Ivan Juric affronta la Roma di José Mourinho nell’anticipo della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. I granata vengono dal successo esterno di misura, firmato Brekalo, contro il Verona e sono decimi in classifica con 50 punti, frutto di tredici partite vinte, undici pareggiate e tredici perse; quarantasei gol fatti e trentotto subiti. Non hanno più nulla da chiedere alla stagione se non di congedarsi al meglio del proprio pubblico e nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte, pareggiato una e perso una, siglando dieci reti e subendone sette. Di fronte troveranno i giallorossi, che invece, dopo essere stati fermati dall’1-1 all’ Olimpico dal Venezia, hanno bisogno di tre punti per centrare la qualificazione a una Coppa Europea; sono, infatti, sesti, a -3 dalla Lazio e a + 1 dalla coppa formata da Atalanta e Fiorentina, con 60 punti, frutto di diciassette vittorie, nove pareggi e undici sconfitte con cinquantasei gol fatti e quarantatré subiti. Il bilancio delle ultime cinque sfide é di una vittoria, tre pareggi e una sconfitte, con tre gol siglati e quattro presi. Sono centosettantanove i precedenti tra le due compagini con il bilancio di cinquantasette vittorie del Torino, quarantasei pareggi e settantasei affermazioni del Roma. All’andata, lo scorso 28 novembre, finì 1-0 in favore della squadra di Mourinho.

La presentazione del match

QUI TORINO – Juric non potrà disporre degli infortunati Edera, Fares, Izzo, Warming, Zaza e Bremer. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con Berisha tra i pali e con Izzo, Zima e Rodriguez in posizione arretrata. A centrocampo Aina, Lukic, Ricci e Ansaldo alle spalle di Brekalo e Praet sulla trequarti. Unica punta Belotti.

QUI ROMA – Mourinho dovrà rinunciare all’ infortunato Mkhitaryan. Probabile modulo 3-4-1-2 con Rui Patricio tra i pali e retroguardia formata da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo Sergio Oliveira e Cristante; sulle corsie esterne Karsdorp e Zalewski. Sulla trequarti Zaniolo e Pellegrini, di supporto all’unica punta Shomurodov.

Le probabili formazioni di Torino – Roma

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Brekalo, Praet; Belotti. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Torino – Roma, valido per la trentasettesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.