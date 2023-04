Torino – Salernitana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Salernitana di Domenica 16 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

TORINO – Domenica 16 aprile, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino ospiterà la Salernitana per l’unidcesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 15.

Una sfida tutta granata tra due squadre sostanzialmente tranquille. Gli uomini di Juric nel turno pasquale hanno perso in casa per 0-1 contro la Roma. Sono undicesimi in classifica con 38 punti, frutto di dieci vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, trenta gol fatti e trentacinque subiti. I campani, invece, hanno fermato sull’1-1 l’Inter. Sono quindicesimi a quota 29, con un cammino di sei partite vinte, undici pareggiate e dodici perse, trentatré reti realizzate e quarantanove incassate. Nelle ultime cinque sfide il Torino ha collezionato sette punti, contro i cinque della Salernitana. Sono cinque i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quattro successi del Torino e di un pareggio, quello dello scorso 8 gennaio nella gara di andata. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 1.75.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO - SALERNITANA Domenica 16 aprile dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca della partita con commento in diretta.

Le dichiarazioni di Sousa alla vigilia

“Tutte le partite sono importanti, il Torino è una squadra costruita sull’immagine del suo allenatore. Hanno una grande organizzazione difensiva, grande intensità, pressano a tutto campo e sono un avversario difficile da battere. Dobbiamo cercare di fare la nostra partita per essere fieri di noi stessi. Stiamo costruendo la nostra identità cercando di fare risultato ogni partita. Dobbiamo essere determinati nel poter creare difficoltà ai nostri avversari. Ci sarà bisogno di uno sforzo fisico importante per contrastare i loro punti di forza. Dobbiamo essere bravi a mantenere intensità alta, creare spazi e arrivare al terzo uomo che possa portare avanti la nostra squadra. Tutte le squadre hanno dei punti deboli ma bisogna analizzare anche noi stessi, chi siamo e dove siamo. Stiamo valutando le scelte migliori da fare per la formazione iniziale, possiamo utilizzare diverse strategie. Contro l’Inter abbiamo fatto un secondo tempo importante mettendo in difficoltà una squadra di grandi campioni e abbiamo chiamato la fortuna dalla nostra parte. Bisogna sentire i momenti della partita per fare male ai nostri avversari. Stiamo lavorando bene per conquistare il nostro obiettivo, dobbiamo essere aggressivi e saper difendere sia alti che bassi. La squadra lavora per vincere, ci manca qualche punto perché avremmo meritato qualcosa in più in qualche occasione. Credo e lavoro sempre per vincere la partita. Mancano nove gare e dobbiamo dare tutto per ottenere i punti che mancano per conquistare la salvezza”.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti: Emanuele Prenna della sezione di Molfetta e Pietro Dei Giudici della sezione di Latina; quarto uomo Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Al Var Fabio Maresca della sezione di Napoli, assistito da Oreste Muto della sezione di Torre Annunziata.

Presentazione del match

QUI TORINO – Ancora numerosi gli infortunati: Aina, Karamoh, Viera e Zima. Recuoerato, invece, Ilic che dovrebbe partire dalla panchina. Juric dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e con Gravillon, Schuurs, Buongiorno pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Ricci e Linetty mentre Lazaro e Singo dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Sanabria, supportata dai trequartisti Radonijc e Miranchuk.

QUI SALERNITANA – Assenti gli indisponibili Crnjgoi, Fazio e Maggiore e lo squalificato Coulibaly. Sousa dovrebbe rispondere col modulo 3-4-2-1 con Ochoa in porta e con una difesa a tre formata da Daniljuc, Gyomber, e Pirola. In mezzo al campo Vilhena e Nicolussi Caviglia mentre e Sambia e Bradaric dovrebbero completare la linea di centrocampo. Davanti Dia supportato da Candreva e Kastanos.

Le probabili formazioni di Torino – Salernitana

TORINO (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Gravillon, Buongiorno, Ricardo Rodríguez; Singo, Linetty, S. Ricci, Lazaro; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Ivan Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: Paulo Sousa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: