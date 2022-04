Torino – Spezia: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Torino – Spezia del 24 aprile 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 34° giornata di Serie A

TORINO – Sabato 24 aprile, alle ore 15, allo Stadio Comunale Grande Torino, il Torino di Ivan Juric affronterà lo Spezia di Thiago Motta nella gara di apertura della trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022. I granata vengono dal pareggio per 1-1 ottenuto all’Olimpico contro la Lazio e sono undicesimi con 40 punti e con un cammino di dieci partite vinte, dieci pareggiate e dodici perse; trentasei gol fatti e trentuno subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato tre e perso una, siglando tre reti e subendone altrettante. Di fronte troveranno lo Spezia, reduce dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Inter e quindicesimo in classifica, con undici lunghezze di distanza dalla zona retrocessione: l’obiettivo é quello di conquistare il prima possibile la salvezza matematica. Gli Aquilotti hanno 33 punti, frutto di nove vittorie, sei pareggi e diciotto sconfitte con trentatré gol fatti e cinquantasette subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volte, pareggiato due e perso due, segnando cinque reti e incassandone sette. L’unico precedente, in terra piemontese, tra le due compagini risale al 16 gennaio dello scorso anno: l’incontro terminò a reti inviolate. All’andata, lo scorso 6 novembre, finì 1-0 in favore dello Spezia grazie a una marcatura di Sala. Con 6 gol Brekalo e Verde sono i migliori marcatori, rispettivamente, di Torino e Spezia.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Ghersini della sezione AIA di Genova, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Vecchi. Il quarto uomo sarà Marcenaro, mentre al VAR ci sarà Nasca e l’AVAR sarà Baccini.

La presentazione del match

QUI TORINO – Juric non potrà disporre degli infortunati Zaza, Belotti, Djidji,, Fares, Warming e Edera. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1, con Berisha tra i pali e con Zima, Bremer e Rodriguez in posizione arretrata. A centrocampo Singo, Lukic, Riccie Vojvoda, alle spalle di Brekalo e Pjaca sulla trequarti. Unica punta Pellegri.

QUI SPEZIA – Thiago Motta dovrà fare a meno di Colley e Sena. Dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 4-3-1-2 con Provedel in porta e difesa composta da Amian, Erlic, Nikolau e Reca. A centrocampo Maggiore, Kiwior e Bastoni. Sulla trequarti Kovalenko, di supporto alla coppia di attacco formata da Manaj e Grassi.

Le probabili formazioni di Torino – Spezia

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Pellegri. Allenatore: Juric.

SPEZIA (4-3-1-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Kovalenko; Manaj, Gyasi. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Torino – Spezia, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta e in esclusivo su DAZN. Sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.