Torino-Hellas Verona: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Verona di Domenica 6 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 6 aprile, alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, andrà in scena Torino-Hellos Verona, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A 2024/2025.

I granata vengono dall’1-1 rimediato all’Olimpico contro la Lazio e sono undicesimi con 39 punti. frutto di nove vittorie, dodici pareggi e nove sconfitte, trentacinque gol fatti e altrettanti subiti. Il loro percorso racconta di nove partite vinte, tre pareggiate e diciotto perse, ventinove reti realizzate e cinquantotto incassate. Gli scaligeri sono reduci dal pari casalingo per 0-0 contro il Parma e sono quattordicesimi a quota 30. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Vanoli ha collezionato undici punti, quella di Zanetti sette.

Sono complessivamente quarantaquattro i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventuno vittorie del Torino, diciotto pareggi e quattro affermazioni del Verona. All’andata, lo scorso 20 settembre, finì 2-3 per il Torino.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TORINO-HELLAS VERONA]

Convocati Verona

Portieri: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli;

Difensori: 2 Oyegoke, 3 Frese, 4 Daniliuc, 6 Valentini, 12 Bradaric, 19 Slotsager, 27 Dawidowicz, 30 Patrick, 38 Tchatchoua, 42 Coppola, 87 Ghilardi;

Centrocampisti: 8 Lazovic, 20 Kastanos, 24 Bernede, 33 Duda, 80 Cisse;

Attaccanti: 7 Lambourde, 9 Sarr, 14 Livramento, 35 Mosquera, 72 Ajayi.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Kevin Bonacina di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto. Quarto uomo Marco Monaldi di Macerata- Al VAR ci sarà Davide Ghersini di Genova, AVAR Michael Fabbri di Ravenna.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINO – Vanoli dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e con un reparto arretrato completato da Walukiewicz, Coco, Maripan e Biraghi. In mediana Casadei e Ricci. Unica punta Adams, supportata da Vlasic; ai lati Lazaro e Elmas.

COME ARRIVA IL VERONA – Zanoetti dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-1-2 con Montipò in porta e con una difesa a tre formata da Ghilardi, Coppola e Valentini. In mezzo al campo Dawidowicz e Duda mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Dawidowicz e Duda. Tra lelomee Bernede, di supporto alla coppia di attacco composta da Sar e Mosquera.

Le probabili formazioni di Torino-Verona

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. Allenatore: Vanoli.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera. Allenatore: P. Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: