Hellas Verona – Torino: diretta live e risultato in tempo reale

VERONA – Venerdì 20 settembre, alle ore 2045, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, andrà in scena Hellas Verona – Torino, anticipo della quinta giornata di Serie A 2024-2025.

Di fronte due squadre che hanno iniziato bene la stagione. Gli scaligeri hanno 6 punti avendo travolto il Napoli con un secco 3-0 e battuto il Genoa a Marassi. Nelle altre due partite, sono arrivate le sconfitte contro la Juventus e contro la Lazio. I granata, nell’ultimo turno, non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 in casa contro il Lecce. La squadra di Vanoli, però, é a quota 8 perché nelle gare precedenti ha battuto Atalanta e Venezia e sfiorato il colpaccio anche a San Siro contro il Milan.

Sono complessivamente quarantatré i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventuno vittorie del Torino, diciotto pareggi e quattro affermazioni del Verona. Nella passata stagione all’andata finì a reti inviolate mentre al ritorno il Torino si impose con il risultato di 1-2.

Cronaca con tabellino della partita

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Pasquale Capaldo e Marco Trinchieri, IV uomo Kevin Bonacina. Al VAR Federico La Penna, AVAR Federico Dionisi.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL VERONA – Indisponibili Serdar, Cruz, Frese, Duda e Suslov. Zanetti dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Montipò in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Dawidowicz e Coppola e sulle fasce da Tchatchoua e Bradaric. In mediana Belabyane e Dani Silva. Tra le linee Harroui a sostegno dell’unica punta Tengstedt; ai suoi lati Livramento e Lazovic.

COME ARRIVA IL TORINO – Out Schuurs, Vlasic, Vojvoda e Ilkhan. Vanoli dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Milinkovic-Savic in porta e con una difesa a tre formata da Walukiewicz, Maripan e Masina. In cabina di regia Linetty con Ricci e Ilic mentre Lazaro e Sosa dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Zapata e Sanabria.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Torino

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Livramento, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

