Trapani-Foggia 3-1: tris granta al “Provinciale”

Diretta di Trapani-Foggia di Sabato 22 novembre 2025: Giron, Fischnaller e Grandolfo firmano il successo, Minelli illude i rossoneri

TRAPANI – Il Trapani torna a vincere e lo fa con autorità davanti al pubblico del “Provinciale”, superando il Foggia per 3-1 nella 15ª giornata del Girone C di Serie C. Una gara decisa già nel primo tempo, con i granata capaci di colpire tre volte e gestire poi il vantaggio nella ripresa.

Cronaca della partita

Il Trapani ritrova il successo battendo il Foggia 3-1 al “Provinciale”. Dopo appena 3 minuti Giron sblocca la gara con un sinistro preciso. Al 9’ Fischnaller approfitta di un errore difensivo e firma il raddoppio. Il Foggia reagisce e al 35’ l’ex Minelli accorcia di piatto su corner di Ilicic. Due minuti più tardi Pellegrino sfiora il pari, ma Galeotti salva con una gran parata. Al 38’ Grandolfo ristabilisce le distanze, finalizzando l’assist di Fischnaller. Il primo tempo si chiude sul 3-1, con emozioni e ritmo altissimo. Nella ripresa il Trapani controlla, sfiorando il poker con Grandolfo e Canotto. Il Foggia ci prova con Fossati e Olivieri, ma Galeotti è sempre attento. Dopo sei minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria granata.

Tabellino

TRAPANI: Galeotti C., Ciotti P., Negro S., Pirrello R., Giron M., Podrini F. (dal 15′ st Celeghin E.), Di Noia G., Marcolini D., Ciuferri F., Fischnaller M. (dal 16′ st Canotto L. dal 34′ st La Sorsa C.), Grandolfo F. (dal 34′ st Vazquez F.). A disposizione: Benedetti A., Canotto L., Carriero G., Celeghin E., La Sorsa C., Moie K., Motoc A., Palmieri R., Salamone S., Salines E., Ujkaj E., Vazquez F.

FOGGIA: Perucchini F., Morelli G. (dal 11′ st Valietti F.), Minelli A., Buttaro A., Olivieri E., Garofalo V., Pellegrino G. (dal 1′ st Pazienza O.), Oliva M., Winkelmann T., Sylla Y. (dal 27′ st Bevilacqua M.), Ilicic M. (dal 11′ st Fossati D.). A disposizione: Agnelli G., Bevilacqua M., Borbei A., Byar N., Castaldi G., Felicioli G., Fossati D., Magro F., Panico C., Pazienza O., Staver C., Valietti F.

Reti: al 3′ pt Giron M. (Trapani) , al 9′ pt Fischnaller M. (Trapani) , al 38′ pt Grandolfo F. (Trapani) al 35′ pt Minelli A. (Foggia) .

Ammonizioni: al 42′ pt Ciotti P. (Trapani) al 5′ pt Morelli G. (Foggia), al 29′ pt Sylla Y. (Foggia), al 15′ st Pazienza O. (Foggia).

Le parole di Salvatore Aronica

“Questa è stata una settimana in cui ci siamo leccati le ferite dopo la sconfitta contro il Potenza. Abbiamo analizzato gli errori, le disattenzioni e tutto ciò che ha reso netta la sconfitta. Abbiamo un turno importante in casa e quindi dobbiamo riprenderci sul campo quelli che sono stati i punti che abbiamo perso a Potenza. La sconfitta di Potenza ci ha insegnato che non ci si può distrarre. Bisogna essere sempre concentrati. Non possiamo sottovalutare nulla e niente in questo campionato. Il Foggia ricordiamo che ha vinto con il Casarano. Verrà qui a vendere cara la pelle. Noi sappiamo che dopo tre vittorie di fila, perdere a Potenza è stato un passo indietro. Già quindi da domani bisogna ripartire carichi per cercare di conquistare i tre punti in classifica che sono di vitale importanza”.

Presentazione del match

Sabato 22 novembre 2025 allo stadio Provinciale andrà in scena Trapani-Foggia, gara valevole per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 14:30. Da una parte, la formazione guidata da Salvatore Aronica reduce dalla sconfitta di Potenza (2-1) che ha messo fine ad una serie di tre vittorie consecutive in campionato. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Enrico Barilari che vengono dal pari senza reti casalingo colto con la Cavese (0-0) dopo tre sconfitte senza segnare neppure un gol.

I granata, che davanti al proprio pubblico sono ancora imbattuti e vengono da due vittorie per un totale di quattordici punti conquistati, vanno a caccia di riscatto dopo il ko di Potenza per agguantare la zona play-off nonostante il -8 di penalizzazione. I satanelli, invece, che lontano dalle mura amiche sono riusciti a raccogliere appena cinque punti (quattro nell’ultimo mese e mezzo), vogliono ritrovare quella vittoria che manca da quattro giornate per staccare l’ultimo posto e avvicinare la zona sicura.

L’ultimo precedente tra le due compagini in Sicilia, datato 23 dicembre 2024, si chiuse con un pari a reti inviolate. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Andrea Terribile della sezione di Bassano del Grappa coadiuvato dagli assistenti Daniele Sbardella di Belluno e Alessia Cerrato di San dona’ di Piave. Quarto Ufficiale: Dario Madonia di Palermo. Operatore all’FVS: Giuseppe Minutoli di Messina.

QUI TRAPANI – Tra i pali Galeotti, al centro della difesa Negro e Salines con Kirwan e Gironi ai lati. A centrocampo prenderanno posto Carriero, Celeghin e Di Noia con Ciuferri e Fischnaller a supporto di Grandolfo.

QUI FOGGIA – In porta Perucchini con Morelli, Buttaro, Minelli e Olivieri a comporre la linea difensiva. A centrocampo prenderanno posto Pellegrino, Garofalo e Oliva con Winkelmann, Sylla e Ilicic nel tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Trapani-Foggia

TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Kirwan, Negro, Salines, Giron; Carriero, Celeghin, Di Noia; Ciuferri, Fischnaller; Grandolfo. Allenatore: Salvatore Aronica.

FOGGIA (4-3-3): Perucchini; Morelli, Buttaro, Minelli, Olivieri; Pellegrino, Garofalo, Oliva; Winkelmann, Sylla, Ilicic. Allenatore: Enrico Barilari.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Trapani-Foggia, gara valida per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.