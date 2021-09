Triestina – Piacenza: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Triestina – Piacenza del 13 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 3a giornata di Serie C, Gruppo A

TRIESTE – Lunedì 11 settembre, alle ore 21:00, si terrà il match Triestina – Piacenza, incontro valido per la 3a giornata della Serie C, Girone A. Da una parte troviamo il Triestina di Cristian Bucchi, che con un solo punto occupa la 13a posizione nel raggruppamento. A pari punti si trova anche il Piacenza di Cristiano Scazzola, reduce della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, per 2-1, contro il Mantova. Si tratta di uno scontro diretto, quindi, quello tra Triestina e Piacenza, che dovranno cercare di portare a casa i 3 punti, se vogliono sperare di raggiungere il gruppo di testa. Attualmente in testa alla classifica del Gruppo A ci sono il Padova e la Pro Vercelli, entrambe con 6 punti.

La presentazione del match

QUI TRIESTINA – Il ct Bucchi potrebbe optare per un 4-3-2-1: pacchetto difensivo composto da Lopez, Volta, Ligi e Rapisarda. A centrocampo Crimi, Giorico e Angiulli, dietro ai trequartisti Procaccio e Di Massimo. Gomez unica punta della squadra.

QUI PIACENZA – Allo stadio Nereo Rocco il Piacenza potrebbe adottare una formazione simile: 4-2-3-1 con Parisi, Codromaz, Marchi e Armini in posizione arretrata. Suljic e Bobb saranno la coppia di centrocampo, con Gonzi, Spini e Giordano come trequartisti. Unica punta il lituano Edgaras Dubickas

Le probabili formazioni di Triestina – Piacenza

TRIESTINA (4-3-2-1): Offredi; Lopez, Volta, Ligi, Rapisarda; Crimi, Giorico, Angiulli; Procaccio, Di Massimo; Gomez. Allenatore: Bucchi

PIACENZA (4-2-3-1): Stucchi; Parisi, Codromaz, Marchi, Armini; Suljic, Bobb; Gonzi, Spini, Giordano; Dubickas. Allenatore: Scazzola

Dove vederla in TV e streaming

Il match Triestina – Piacenza verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà trasmessa anche su SKY Sport Primafile (canale 253 satellite).