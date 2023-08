Trofeo delle Regioni di beach volley 2023: i vincitori

Una giornata di colore e di sole, impreziosita da una bella cornice di pubblico presente sul Centrale e da quattro gare di grande intensità agonistica: a Cesenatico il Veneto ha trionfato nel torneo femminile e le Marche hanno conquistato il primo posto nel torneo maschile della diciassettesima edizione dell’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni di beach volley. La tre giorni di gare a Cesenatico (FC) ho coinvolto oltre 80 atlete e atlete Under 17 in rappresentanza delle regioni italiane.

Il Veneto di Delia Fratamico e Ginevra Merlini ha superato, in rimonta, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-9) le padrone di casa dell’Emilia Romagna 1 (Sofia Ferrari-Caterina Carli), aggiudicandosi così il primo posto e dimostrando grande qualità. Per il Veneto si tratta del quarto successo consecutivo nel torneo femminile dopo le vittorie conquistata nel 2017, 2018 e 2019 (le edizioni 2020, 2021 e 2022 non sono state disputate).

Nel maschile grande successo per le Marche (Diego Dolcini-Matteo Iurisci), guidata da Lorenzoni, che dopo aver vinto ieri la semifinale per 2-1 contro il Piemonte, nella finale di oggi ha superato al termine di un match condotto dall’inizio alla fine 2-0 (21-15, 21-13) l’Alto Adige di Alex Natoli-Laurin Zoschg , aggiudicandosi così il Trofeo delle Regioni Beach targato AeQuilibrium a sette anni di distanza dopo l’ultimo successo nel 2016.

Torneo femminile

Per quanto riguarda la finale femminile l’avvio di primo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio (4-4, 6-6). Le emiliano-romagnole Sofia Ferrari e Caterina Carli sono state brave nel finale a trovare il giusto allungo che ha permesso loro di chiudere il parziale (21-19).

Nel secondo, invece, sono state le atlete venete a partire meglio e trovare un importante break sul 10-6. L’Emilia Romagna, partita un po’ contratta ha provato a rimettersi in partita trovando il pareggio sul 19-19. Nel finale il Veneto è stato bravo a piazzare la zampata vincente 21-19.

Nel tie-break c’è stata la partenza lanciata delle ragazze del Veneto che grazie a un buon turno in battuta sono andate a +3 (8-5). La prova di Fratamico-Merlini è proseguita senza cali fino al definitivo (15-9).

Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, l’Emila Romagna 2 (Matilde Chinni e Rebecca Cottafava) ha superato 2-1 (21-17, 17-21, 15-10) le piemontesi Martina Cerrato-Carol Giannelli. Le padrone di casa dopo aver vinto il primo set hanno subito la rimonta nel secondo parziale da parte del Piemonte. Nel tie-break, invece, l’Emilia Romagna è tornata ad essere padrona del campo e ha conquistato il terzo gradino del podio.

Torneo maschile

In avvio di primo set della finale per il primo e secondo posto sono state le Marche a partire forte. Nelle fasi successive sono stati ancora Iurisci-Dolcini a tenere stretti le redini del gioco scavando un solco tra se e gli avversari altoatesini. Nel finale una buona gestione della situazione ha permesso alle Marche di chiudere il set (21-15).

Il secondo set ha seguito lo stesso andamento del primo con le Marche padrone del campo. Con il passare delle azioni i ragazzi marchigiani guidati in panchina da Alessandro Lorenzoni hanno continuato ad imporre il proprio ritmo alla gara mostrando anche alcune giocate di buon livello (17-12). L’Alto Adige non è riuscito a tenere il passo delle Marche che hanno conquistato set e partita (21-13).

Sul gradino più basso del podio maschile è salita l’Emilia Romagna con la coppia Luca Dalfiume e Lorenzo Gamberini che ha superato in una combattuta finale per il terzo e quarto posto l’Abruzzo (Marco Di Felice-Paolo Ricciardi) con il punteggio di 2-1 (16-21, 21-15, 15-13). Nel primo set è stato l’Abruzzo a trovare il vantaggio, l’inerzia del set non è cambiata e i ragazzi di coach Alfieri si aggiudicano il primo parziale. Alla ripresa del gioco è stata l’Emilia Romagna a imporre il proprio ritmo e vincere il secondo. La rimonta del duo allenato da Panigalli si è completata al tie-break vinto 15-13.

Al termine di tutte le gare si è svolta la cerimonia di premiazione con tutte le rappresentative presenti sul centrale allestito sulla spiaggia libera di Piazza Andrea Costa. A premiare le squadre, tra gli altri, il presidente del CR Fipav Emilia Romagna Silvano Brusori. Nel corso della cerimonia è stato consegnato anche un premio speciale al giocatore più giovane del torneo Calogero Graffeo (classe 2010) in rappresentanza della Sicilia.

Torneo femminile

Finale 3°-4° posto

Emilia Romagna 2-Piemonte 2-1 (21-17, 17-21, 15-10)

Finale 1°-2° posto

Emilia Romagna 1-Veneto 1 1-2 (21-19, 19-21, 9-15)

Torneo maschile

Finale 3°-4° posto

Emilia Romagna 1-Abruzzo 2-1 (16-21, 21-15, 15-13)

Finale 1°-2° posto

Alto Adige-Marche 0-2 (15-21, 13-21)

Classifica femminile

1.Veneto 2. Emilia Romagna1 3. Emilia Romagna2 4. Piemonte 5. Lazio, Veneto 2, 7. Lombardia 9. Abruzzo, Sardegna, Campania, Marche 13. Valle d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana 17. Toscana, Puglia, Molise, Trentino Umbria

Classifica maschile:

1.Marche 2.Alto Adige 3. Emilia Romagna 4. Abruzzo 5. Emilia Romagna 2, Veneto 7. Puglia, Lazio 9. Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino 13. Valle d’Aosta, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia, 17. Sicilia, Molise, Sardegna, Toscana, Toscana 2.

Albo d’Oro

Femminile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Veneto; 2006 Sicilia; 2007 Veneto; 2008 Marche; 2009 Emilia Romagna; 2010 Abruzzo; 2011 Piemonte; 2012 Veneto; 2013 Lazio; 2014 Lombardia; 2015 Marche, 2016 Abruzzo, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Veneto, 2023 Veneto

Maschile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Puglia; 2006 Emilia Romagna; 2007 Puglia; 2008 Lazio; 2009 Trentino; 2010 Veneto; 2011 Veneto; 2012 Emilia Romagna; 2013 Trentino; 2014 Marche; 2015 Abruzzo; 2016 Marche, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Liguria, 2023 Marche