Tunisia-Giappone 0-4: diretta live e risultato finale

Diretta Tunisia-Giappone di Domenica 21 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

MONTERREY – Domenica 21 giugno, alle ore 6 italiane, il Monterey Stadium ospiterà Tunisia- Giappone, gara valida per la seconda giornata del Gruppo F della Coppa del Mondo FIFA 2026. Una sfida che é già entrata in quanto sarà la partita numero 1.000 dei Mondiali di calcio.

La partita arriva in un momento decisivo per entrambe le nazionali. Il Giappone ha debuttato con un prezioso 2-2 contro l’Olanda, mentre la Tunisia è reduce dal pesante 5-1 incassato contro la Svezia. Per i nordafricani è già un match da dentro o fuori per evitare un’eliminazione anticipata.

Il confronto tra le due rappresentative racconta di 6 partite disputate, con un bilancio di 5 vittorie giapponesi e 1 successo tunisino, un netto 3-0 nella Kirin Cup 2022. L’unico precedente ai Mondiali risale al 2002, quando il Giappone vinse 2-0 con le firme di Morishima e Nakata. Anche l’ultimo incrocio, un’amichevole del 2023, è terminato 2-0 per i Samurai Blue.

A dirigere l’incontro sarà il rumeno István Kovács, designato per un ruolo simbolico. Per l’occasione indosserà una maglia speciale Adidas con dettagli dorati e una patch dedicata al traguardo delle mille partite mondiali. Con lui gli assistenti Ferencz Tunyogi e Mihai Marica, quarto ufficiale Calderon del Costa Rica, Var San dalla Svizzera e assistente Var Dickerson dagli Stati Uniti.

Nel gruppo giapponese spicca Daichi Kamada, centrocampista offensivo che ha vestito la maglia della Lazio prima del trasferimento in Premier League. Un nome familiare ai tifosi italiani e uno dei punti di riferimento della squadra di Moriyasu.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI TUNISIA-GIAPPONE]

TUNISIA: Dahmen A., Bronn D. (dal 1' st Ben Hamida M.), Talbi M., Rekik O., Valery Y., Slimane A., Skhiri E. (dal 45'+1 st Khedira R.), Abdi A. (dal 45'+1 st Achouri E.), Saad E. (dal 1' st Gharbi I.), Mejbri H., Tounekti S. (dal 20' st Chaouat F.). A disposizione: Achouri E., Arous A., Ayari K., Belhadj M., Ben Hamida M., Ben Hessen S., Ben Ouanes M., Chamakh A., Chaouat F., Chikhaoui R., Elloumi R., Gharbi I., Khedira R., Mastouri H., Neffati M. Allenatore: Renard H..



GIAPPONE: Suzuki Z., Tomiyasu T. (dal 34' st Seko A.), Itakura K., Ito H., Doan R. (dal 29' st Sugawara Y.), Sano K., Tanaka A., Nakamura K. (dal 34' st Suzuki Y.), Ito J., Kamada D. (dal 28' st Suzuki J.), Ueda A.2. A disposizione: Goto K., Hayakawa T., Maeda D., Nagatomo Y., Ogawa K., Osako K., Seko A., Shiogai K., Sugawara Y., Suzuki J., Suzuki Y., Taniguchi S., Watanabe T. Allenatore: Moriyasu H..



Reti: al 4' pt Kamada D. (Giappone) , al 31' pt Ueda A. (Giappone) , al 24' st Ito J. (Giappone) , al 38' st Ueda A. (Giappone) .

Dahmen A., Bronn D. (dal 1' st Ben Hamida M.), Talbi M., Rekik O., Valery Y., Slimane A., Skhiri E. (dal 45'+1 st Khedira R.), Abdi A. (dal 45'+1 st Achouri E.), Saad E. (dal 1' st Gharbi I.), Mejbri H., Tounekti S. (dal 20' st Chaouat F.).Achouri E., Arous A., Ayari K., Belhadj M., Ben Hamida M., Ben Hessen S., Ben Ouanes M., Chamakh A., Chaouat F., Chikhaoui R., Elloumi R., Gharbi I., Khedira R., Mastouri H., Neffati M.Renard H..Suzuki Z., Tomiyasu T. (dal 34' st Seko A.), Itakura K., Ito H., Doan R. (dal 29' st Sugawara Y.), Sano K., Tanaka A., Nakamura K. (dal 34' st Suzuki Y.), Ito J., Kamada D. (dal 28' st Suzuki J.), Ueda A.2.Goto K., Hayakawa T., Maeda D., Nagatomo Y., Ogawa K., Osako K., Seko A., Shiogai K., Sugawara Y., Suzuki J., Suzuki Y., Taniguchi S., Watanabe T.Moriyasu H..al 4' pt Kamada D. (Giappone) , al 31' pt Ueda A. (Giappone) , al 24' st Ito J. (Giappone) , al 38' st Ueda A. (Giappone) .

Presentazione del match

COME ARRIVA LA TUNISIA – La Tunisia si presenta con un 5-3-2 molto compatto, pensato per densità centrale e ripartenze rapide. Davanti a Dahmen agisce una linea a cinque in cui Abdi e Valery garantiscono ampiezza e coperture laterali, mentre Bronn, Talbi e Rekik formano un blocco centrale fisico e aggressivo. In mezzo al campo Skhiri detta i tempi e protegge la difesa, affiancato dalla qualità di Mejbri e dalle corse di Achouri. In avanti Saad e Chaouat lavorano in coppia per attaccare la profondità e dare sbocchi verticali al sistema di Renard.

COME ARRIVA IL GIAPPONE – Il Giappone risponde con un 3-4-2-1 fluido e tecnico, fedele alla filosofia di Moriyasu. Suzuki guida il reparto arretrato completato da Taniguchi, Watanabe e Ito, trio rapido nell’uscita palla. Sugawara e Nakamura spingono sulle fasce, mentre la coppia Kamada‑Seko costruisce gioco e ritmo in mediana. Sulla trequarti Doan e Maeda si muovono tra le linee per creare superiorità e rifinire per Ueda, riferimento avanzato

Probabili formazioni

TUNISIA (5-3-2) – Dahmen; Abdi, Bronn, Talbi, Rekik, Valery; Mejbri, Achouri, Skhiri; Saad, Chaouat. Ct Renard.

GIAPPONE ( 3-4-2-1) – Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kamada, Seko, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct Moriyasu.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale