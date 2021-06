Le formazioni ufficiali di Turchia – Galles del 16 giugno 2021, incontro valido per la seconda giornata del girone A dell’Europeo 2020/2021

BAKU – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori della Turchia e del Galles per il match valido per la seconda giornata dell’Europeo di calcio, Girone A. Per quanto riguarda il capitolo formazioni, di seguito quelle probabili: formazioni ufficiali a partire dalle 17. Diretta live a partire dalle ore 18.

CRONACA CON COMMENTO IN TEMPO REALE

Le formazioni ufficiali di Turchia – Galles

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Ayhan, Tufan; Kahveci, Calhanoglu, Under; Yilmaz. Allenatore: Gunes

GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, B. Davies, N.Williams; Allen, Ampadu, Ramsey; James, Moore, Bale. Allenatore: Page