Turchia – Lettonia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Turchia – Lettonia di Martedì 30 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le qualificazioni ai Mondiali

ISTANBUL – Martedì 30 marzo 202 , alle ore 20:45, é in programma Turchia – Lettonia, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 che si svolgeranno in Qatar. Ricordiamo che l’ultimo match, disputato il 3 settembre 2015, era terminato con il punteggio di 1-1. L’incontro si svolgerà nello stadio Atatürk Olimpiyat e sarà diretto dall’arbitro Stefanski. La Turchia gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 1.10. La Turchia, nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta; ha realizzato 13 gol e ne ha subito 9 . Il bilancio della Lettonia é invece di 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 10 reti fatte e 5 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Turchia e Montenegro in vetta alla classifica del Gruppo G delle qualificazioni ai Mondiali mentre al posto é è posizionata Olanda con 3 .

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Turchia – Lettonia non verrà trasmessa in diretta televisiva o streaming.

Le probabili formazioni di Turchia – Lettonia

La Turchia dovrebbe invece optare per un 4-5-1 con Gunok in porta, terzini Celik e Erkin e al centro Kabak e Soyuncu. In mediana Yokuslu affiancato da Turfan e Calhanoglu ed esterni Yazici e Karaman. In attacco unica punta Tosun. La Lettonia dovrebbe invece optare per un 4-4-2 con Ozols in porta, terzini Savalnieks e Jurkovskis e al centro Dubra e Cernomodijs. In cabina di regia Karklins e Zjuzins e sulle corsie laterali Kamess e Ciganiks. In attacco il tandem offensivo formato da Gutkovskis e Ikaunieks.

TURCHIA (4-5-1): Gunok; Celik, Kabak, Soyuncu, Erkin; Yazici, Turfan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman; Ylmaz. Allenatore: Gunes.

LETTONIA (4-4-2): Ozols; Savalnieks, Dubra, Cernomordijs, Jurkovskis; Kamess, Karklins, Zjuzins, Ciganiks; Gutkovskis, Ikaunieks. Allenatore: Kazakevics.