Turris – Pescara 0-2: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

TORRE DEL GRECO – Lunedì 21 novembre, allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, la Turris di David Di Michele ospiterà il Pescara di Alberto Colombo nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie C 2022-2023, Girone B; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. I campani sono reduci dalla sconfitta esterna di misura contro il Gelbison e sono quattordicesimo a quota 15, con un percorso di quattro partite vinte, tre pareggiate e sei perse, diciannove reti realizzate e venticinque incassate. Gli abruzzesi sono reduci dal successo casalingo per 1-0 contro il Messina e sono terzi, a -6 dalla capolista Catanzaro e a -2 dal Crotone, con 32 punti, frutto di dieci vittorie, due pareggi e una sconfitte, ventiquattro gol fatti e otto subiti. Non ci sono precedenti tra le due compagini. A dirigere il match sarà Mario Saia della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giorgio Lazzaroni della sezione di Udine e Giorgio Ravera della sezione di Lodi; quarto uomo Niccolo’ Turrini della sezione di Firenze

SECONDO TEMPO

40' fallo di Cuppone su Leonetti, nuovo possesso Turris

39' colpo di testa di Frascatore in area, palla di poco a lato!

38' in campo Ercolano per Contessa

37' su corner dalla sinistra, palla al limite sui piedi di Vitiello, conclusione prevedibile bloccata a terra da Sommariva

35' senza grandi problemi i biancazzurri in controllo del match. Il 2-0 ha dato un duro colpo al morale della squadra campana

31' gioco fermo, problemi alla schiena per Leonetti dopo un contrasto con Mora

26' lascia il campo Taugourdeau per Vitiello, nel Pescara dentro Lescano per Vergani mentre al posto di Milani c'è De Marino

26' Lescano a breve in campo

21' dentro Maniero per Longo mentre Acquadro prende il posto di Haoudi

21' punizione alta di Taugourdeau

19' LUCA MORA!!! RADDOPPIO DEL PESCARA!! Direttamente da calcio d'angolo dalla destra traiettoria beffarda per Perina che si vede scavalcare dalla traiettoria con palla sotto l'incrocio di pali alla sua destra!

15' fuori Kolaj dentro Tupta, in campo anche Gyabuaa per Aloi

12' punizione dalla destra, batte Taugourdeau verso il secondo palo ma la difesa ha buon gioco quindi segnalato un tocco di mano di Longhi e punizione per i biancazzurri

10' conclusione scoordinata dal limite dell'area di Cuppone con il destro un pò sbilanciato al momento di calciare e non inquadra lo specchio della porta

8' punizione per Giannone alla sinistra d'attacco, in area di testa allontana Brosco

3' fischiato un fallo in attacco di Vergani in area, punizione per la difesa

2' tentativo con il destro dai 25 metri di Cuppone, sfera abbondantemente sul fondo

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo tra Turris e Pescara, abruzzesi avanti con il gol di Brosco al 21. Ci prendiamo una piccola pausa prima di tornare con il secondo tempo

45' piattone di Taugourdeau dal limite dell'area palla alle stelle

44' 1 minuto di recupero

43' punizione dalla lunga distanza per la Turris un pò a sorpresa con Taugourdeau, traiettoria centrale e ci mette i pugni per non rischiare la presa Sommariva

38' intervento deciso ma falloso di Manzi su Milani, giallo per lui e punizione affidata ad Aloi

35' lancio di Giannone per Haoudi sul secondo palo dopo un rimbalzo e palla a alto da posizione defilata

28' intervento irregolare di Milani, giallo per lui

26' prova a rispondere la Turris con Giannone dalla bandierina, palla sul primo palo con Kraja che allontana quindi palla rimessa in area e difesa che allontana con Sommariva che colpisce involontariamente in uscita il capitano della Turris ma nessun proplema per lui

24' Vergani a un passo dal raddoppio! Cross basso dalla destra da due passi irrompe l'attaccante ma alza la mira

21' BROSCO!!! PESCARA IN VANTAGGIO!! Sull'angolo di Aloi colpo di testa in area piccola del difensore con palla alla sinistra di Perina. Alla prima occasione dunque il Delfino passa

19' anche il Pescara va dalla bandierina grazie a uno spunto di Cuppone: palla a centroarea colpito da Boben con Perina che alza con un guanto sopra la traversa

15' angolo per la Turris ma fa buona guardia in presa alta Sommariva

12' ammonito per proteste Leonetti

10' rete annulata a Leonetti per partenza in posizione di offside, il giocatore si era trovato a tu per tu con Sommariva e lob su Sommariva in uscita

5' dal primo angolo Turris, Sommariva in uscita ci mette i pugni per allontanare

3' fermato in offside Leonetti, sale bene la linea difensiva

Partiti! Va il Pescara in prima gestione palla e in maglia blu scura mentre Turris in quella rossa

Turris e Pescara in campo, tutto pronto all'inizio del match

TABELLINO

TURRIS (4-3-2-1): Perina; Boccia, Manzi, Frascatore, Contessa (dal 38' st Ercolano); Gallo, Taugourdeau (dal 26' st Vitiello), Haoudi (dal 21' st Acquadro); Giannone, Leonetti; Santaniello. Allenatore: Di Michele.

PESCARA (4-3-2-1): Sommariva; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani (dal 28' st De Marino); Aloi (dal 15' st Gyabuaa), Kraja, Mora; Cuppone, Kolaj (dal 15' st Tupta); Vergani (dal 28' st Lescano). Allenatore: Colombo.

Reti: al 21' pt Brosco, al 19' st Mora

Ammonizioni: Leonetti, Milani, Manzi

Recupero: 1 minuto nel primo tempo