La partita Ucraina – Inghilterra del 3 luglio 2021 in diretta: gli inglesi stravincono anche grazie a una doppietta di Kane e raggiungono la Danimarca in semifinale

La cronaca con commento minuto per minuto

UCRAINA-INGHILTERRA IN DIRETTA 0-4 (risultato finale) La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buona notte a tutti! SECONDO TEMPO 45' finisce qui, senza recupero. L'Inghilterra stravince contro la Danimarca 42' su attende solo il fischio finale. le squadre non hanno più nulla da chiedere alla gara 37' avanza sulla trequarti Sancho ma Zinchenko lo anticipa 33' Yaemolenko, calcia col destro! Arriva Trippier e mette in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Calvert-Lewin allontana la palla 30' superata la mezz'ora della ripresa. Inghilterra ad un passo dalla semifinale con la Danimarca. 28' ancora un cambio nell'Inghilterra: fuori Kane e dentro Calvert-Lewin 24' errore di Pickford in uscita; Yaremchuk raccoglie la palla ma dbaglia in pieno la conclusione rasoterra 20' triplo cambio nell'Inghilterra: dentro Trippier per Shaw, Bellingham per Philips e Rashford per Sterling 16' POKER INGHILTERRA! Riro al volo dalla sidtanza di Kane, non angolatissimo ma molto potente: mette in corner: sugli sviluppi del calcio d'angolo, il nuovo entrato Hendersson mette dentro! 13' l'inghilterra è padrona del campo; Ucraina schiacciata sulla propria trequarti. 10' cambio nell'Inghilterra: fuori Rice e dentro Henderson 4' TRIS INGHILTERRA! ripartenza di Mount, la palla arriva a Shaw, che con un tocco perfetto serve Kane che di testa realizza la sua doppietta 2' come già nel primo tempo l'Ucraina freddata nelle prime battute di gioco. E ora per la squadra di Shevchenko le cose si complicano 1' RADDOPPIO INGHILTERRA! subito una punizione da posizione favotevole per l'Inghilterra per un fallo ai danni di Kane. Sugli sviluppi, di testa Maguire mette la palla in rete da pochi passi! 1' si riparte, senza cambi PRIMO TEMPO 48' finisce il primo tempo: Inghilterra in vantaggio grazie al gol del suo Capitano 46' Sterling avanza velocissimo ma disturbato da Mykolenko si porta la palla sul fondo 45' tre minuti di recupero 44' cross di Karavaevper Yarmolenko ma i due non si ntendono 43' conclusione potente di Shaparenko ma la palla termina a lato! 40' errore difensivo di Walker, ne approfitta Yarmolemko per sfoferare un tiro che Picford mette in corner 38' tiro centrale di Sancho, parata di Bushchan! Un tiro leggermente più angolato avrebbe sancito il raddoppio dell'Inghilterra 36' triangolo dell 'Ucraina ma Zinchenko si fa parare la conclusione! 35' cambio nell'Ucraina: dentro Tsygankov al posto di Kryvtsov infortunato 32' Gran parata di Bushchan su un tiro fortissimo di Rice. Brividi per l'Ucraina! 30' passata la prima mezz'ora di gioco: l'Inghilterra é sempre in vantaggio 27' intervento falloso ai danni di Sterling. Punizione da buona posizione per gli inglesi. La batte Shoaw, palla in mezzo per Kane che però di testa la spedisce oltre la traversa! 26' conclusione di Sterling: la palla non filtra! 25' ritmi decisamente bassi in questa fase di gioco 22' intervento falloso di Shaw 21' cross di Show ma Mount e Kane non riescono ad arrivare sulla palla 20' lancio lungo per Yarmolenko ma sulla palla arriva prima Maguire 17' gioca rilassata l'Inghilterra, quasi come se avesse già archiviato la pratica mentre l'Ucraina é pericolosa 15' velocissimo Yaremchuk si invola verso la porta ma il suo tiro viene messo in corner da Pickford! 15' incomprensione tra Shaw e Srones, che non riesce ad evitare il fallo laterale 12' alza la pressione l'Inghilterra. Cross di Sancho per Kane: la palla non passa! 10' Yaremchuk serve Yarmolenko che prova a crossare ma il suo traversone viene intercettato da Sterling 9'possesso palla degli uomini di Shevchenko che non sembrano essersi fatti intimorire dallo svantaggio 7' intervento falloso ai danni di Yaemolenko. Punizione da buona posizione: la palla però viene allontanata prontamente dagli inglesi 5' Yaremchuk prova la conclusione calciando direttamente in porta ma il suo tiro viene murato! bUona reazione dell'Ucraina 4' per Kane si tratta del gol numero 36 in Nazionale 3' VANTAGGIO INGHILTERRA! imbucata di Maguire dopo aver superato Stepanenko, la palla arriva a Kane che in scivolata anticipa l'uscita del portiere e di punta insacca! 3' Mount va a terra ma l'arbitro lascia correre 2' possesso palla dell'Inghilterra a centrocampo 1' primi palloni giocati dall'Ucraina ma recupera l'Inghilterra con Sancho sulla corsia di destra. 1' partiti! E' stata l'Ucraina a giocare il primo pallone si ascoltano gli inni nazionali Le squadre fanno il loro ingresso in campo Un cordiale buon sabato sera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni emozione di Ucraina - Inghilterra Ucraina (3-5-2): Bushchan; Zabarnyi, Kryvtsov (dal 35' st Tsygankov), Matviyenko; Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko, Mykolenko; Yarmolenko, . Allenatore: Andriy Shevchenko. Inghilterra (4-2-3-1) Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw (dal 20' st Trippier); Rice (dal 10' st Henderson), Phillips (dal 20' st Belligham); Sancho, Mount, Sterling (dal 20' st Tadhford); Kane (dal 28' st Calvert-Lewin). Allenatore: Gareth Southgate. Reri: al 3' e al 4' st Kane, al 1' st Maguire, al 16' st Hendersson Recupero: 3' nel primo tempo e nessun minuto nella ripresa

Le parole di Shevchenko e Southgate

Shevchenko: “L’Inghilterra è una grande squadra. Hanno una panchina molto lunga e un fantastico staff tecnico. Siamo consapevoli che sarà molto dura. È incredibilmente difficile fargli gol ma non dobbiamo essere intimoriti dalla loro forza, anzi dobbiamo essere ancora più motivati perché nel calcio come nella vita tutto è possibile. Giocheremo con il cuore per regalare ai nostri tifosi qualcosa per cui tifare”.

Souhtgate: “Quando siamo entrati negli spogliato, dopo aver battuto la Germania, stavamo già parlando di sabato. È stata una prestazione immensa, ma mentalmente e fisicamente si paga. Dobbiamo assicurarci di recuperare bene e che mentalmente siamo pronti. Sappiamo che d’ora in poi sarà una sfida immensa”.

La presentazione del match

Da una parte c’è la Nazionale di Shevchenko che ha staccato il pass per questo turno eliminando la Svezia ai quarti di finale. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Southgate che si è qualificata per i quarti di finale eliminando la Germania grazie al successo per 2-0. Sono sette i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole all’Inghilterra che ha raccolto 4 successi contro le 2 vittorie dell’Ucraina, 1 pareggio. Considerando solo le gare ufficiali i precedenti sono cinque con il bilancio sempre favorevole all’Inghilterra con 2 vittorie contro 1 success dell’Ucraina, 2 i pareggi. Il bilancio dell’Ucraina in Italia è di 2 vittorie, 1 pareggio 2 sconfitte mentre il bilancio dell’Inghilterra in Italia è di 8 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte. La vincente di questo confronto giocherà le semifinali contro una tra Repubblica Ceca e Danimarca. La sfida verrà diretta dall’arbitro tedesco Felix Brych mentre i suoi assistenti saranno Mark Borsch e Stefan Lupp. Il quarto uomo sarà Carlos del Cerro Grande mentre al VAR ci saranno Marco Fritz, Christian Dingert, Christian Gittelmann e Bastian Dankert.

QUI UCRAINA – Shevchenko dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-5-2 con Buschchan in porta, pacchetto difensivo composto da Zabarnyi, Kryvtsov e Matviyenko. A centrocampo Sydorchuk in cabina di regia con Stepanenko e Shaparenko mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Karavaev e Zinchenko. In attacco tandem offensivo composto da Yarmolenko e Yaremchuk.

QUI INGHILTERRA – Southgate dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Pickford tra i pali, reparto difensivo composto da Walker e Shaw sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Stones e Maguire. A centrocampo Phillips e Henderson in cabina di regia mentre davanti spazio a Mount, Grealish e Sterling alle spalle di Kane.

Le probabili formazioni di Ucraina – Inghilterra

UCRAINA (3-5-2): Buschchan; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Karavaev, Stepananeko, Sydorchuk, Shaparenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk. Allenatore: Shevchenko

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Henderson; Mount, Grealish, Sterling; Kane. Allenatore: Southgate

STADIO: Olimpico di Roma

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ucraina – Inghilterra, valido per i quarti di finale di Euro 2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La partita sarà anche in diretta sulle reti Sky, per la precisione su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La sfida potrà essere seguita in streaming gratis attraverso Rai Play, il servizio di streaming messo a disposizione dall’emittente nazionale. La piattaforma è raggiungibile da app tramite tablet o smartphone, oppure da pc o notebook collegandosi direttamente al sito. Per gli abbonati Sky ci sarà invece l’opzione Sky Go, con le stesse modalità. In alternativa la partita potrà essere seguita su NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky: bisognerà acquistare uno dei pacchetti proposti che contengano il meglio dello sport di Sky.