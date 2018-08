Coppa Italia, Udinese-Benevento: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Udinese-Benevento, incontro valevole per il terzo turno di Coppa Italia: chi vince incontra Empoli o Cittadella.

UDINE – Tra poco scenderanno in campo Udinese e Benevento nell’incontro valevole per il terzo turno della Coppa Italia 2018/2019. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-2-3-1 per la compagine friulana con Machis, Barak e De Paul a supporto di Lasagna mentre la squadra sannita risponde col 4-3-3 con col tridente offensivo formato da Insigne, Coda e Improta.

Udinese-Benevento: le formazioni ufficiali

UDINESE (4-2-3-1) Nicolas; Larsen, Wague, Samir, Pezzella; Fofana, Mandragora; Machis, Barak, De Paul; Lasagna. Allenatore: Velazquez

BENEVENTO (4-3-3) Puggioni; Maggio, Volta, Costa, Di Chiara; Nocerino, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. Allenatore: Bucchi