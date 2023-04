Udinese – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Udinese – Cremonese di Domenica 23 aprile in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A

UDINE – Domenica 23 aprile, alla Dacia Arena di Udine, andrà in scena Udinese – Cremonese, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.

Di fronte due squadre che stanno attraversando un momento di forma diverso. I friulani sono reduci dal sonoro 3-0 rimediato all’Olimpico contro la Roma. Dopo un inizio di stagione scoppiettante, sono dodicesimi con 39 punti, con un percorso di nove partite vinte, dodici pareggiate e nove perse, trentanove reti realizzate e altrettante incassate. I grigiorossi vengono da due successi consecutivi: quello esterno per 2-3 in rimonta contro la Sampdoria e quello casalingo di misura contro l’Empoli. Due risultati che hanno alimentato le loro speranze di poter ancora ottenere la salvezza o quantomeno che li hanno convinti che non é ancora arrivato il momento di arrendersi. Gli uomini di Ballardini sono penultimi, a sette lunghezze da Verona e Cremonese, con 16 punti, frutto di tre vittorie, dieci pareggi e diciassette partite perse, ventisette gol fatti e cinquantacinque subiti. All’andata, invece, lo scorso 30 settembre, finì a reti bianche. Padroni di casa dati favoriti col segno “1” quotato mediamente 1.73.

Cronaca della partita con tabellino

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Daisuke Emanuele Yoshikawa. Quarto ufficiale sarà Daniele Orsato di Schio. Al VAR ci sarà Eugenio Abbattista di Molfetta, con assistente Rosario Abisso di Palermo.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Ancora out gli infortunati Ebosse e Deulofeu. Sottil dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. Quindi, Silvestri tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Becao, Bijol e Perez. In cabina di regia Walace con Pereyra e Udogie mentre Ehizibue e Udogie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Beto e Success.

QUI CREMONESE – Indisponibili Ciofani e Chiriches. Ballardini dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Carnesecchi tra i pali e davanti a lui una difesa a tre formata da Ferrari, Bianchetti e Vasquez. In cabina di regia Cstagnetti con Pickel e Meité mentre Sernicola e Valeri dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Coppia di attacco composta da Dessers e Tsadjout.

Le probabili formazioni di Udinese – Cremonese

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Sottil

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers. Allenatore: Ballardini

Dove vedere la partita in tv e streaming

