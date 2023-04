MONZA – Domenica 23 aprile, all’U-Power Stadium, andrà in scena Monza – Fiorentina, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 15.

I brianzoli, contro l’Inter, hanno ritrovato una vittoria che mancava dallo scorso 4 marzo quando avevano avuto la meglio sull’Empoli. I biancorossi sono tredicesimi con 38 punti, frutto di dieci successi, otto pareggi e dodici sconfitte, trentacinque gol fatti e quarantuno subiti. I viola in settimana, pur faticando, pur perdendo contro il Lech conquistato la semifinale di Conference League. In campionato, pareggiando 1-1 contro l’Atalanta nel Monday Night, hanno ottenuto il quattordicesimo risultato utile consecutivo. Non perdono dallo scorso 12 febbraio quando dovettero cedere il passo alla Juventus. Sono noni a quota 42, con un percorso di undici partite vinte, nove pareggiate e dieci perse, trentacinque reti realizzate e trentatré subite. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Palladino ha collezionato sei punti, contro gli otto di quella di Italiano. L’unico precedente in Serie A é quello dell’andata dello scorso 4 gennaio quando finì 1-1. Ospiti dati favoriti col segno “2” quotato mediamente 2.10.

RISULTATO FINALE: MONZA - FIORENTINA 3-2

96' FINISCE QUI!! IL MONZA RIBALTA LA FIORENTINA!!

92' Giallo per Rovella

90' 6 minuti di recupero

87' Dentro Valoti e Marlon per Dany Mota e Izzo

84' Palo di Caldirola che sugli sviluppi di un calcio d'angolo si fionda sul secondo palo dopo una torre di Izzo, il difensore ci prova con il destro nel tentativo di anticipare Terracciano, ma la palla colpisce il palo esterno.

80' Esce anche Dodò, al suo posto entra Terzic

77' Dentro Petagna per Caprari

75' Quindici minuti più recupero al termine della gara che il Monza sta conducendo per 3 reti a 2

71' Dentro Jovic e Duncan per Madragora e Amrabat

69' Dentro Machin e Donati per Pessina e Colpani

67' Si salva con i piedi Di Gregorio sul tiro di Sottil che subisce una doppia deviazione di Izzo e Ciurria.

65' Pallino del gioco in mano della Fiorentina che dal rigore di Pessina sta giocando costantemente nella metà campo lombarda.

60' Dentro Sottil e Castrovilli fuori Saponara e Barak

59' PESSINA NON SBAGLIA!!!! SPIAZZATO TERRACCIANO! LA RIBALTA IL MONZA

57' Fallo Amrabat su Dany Mota all'interno dell'area di rigori, l'arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Pessina già sul dischetto.

52' Si divora il 3-2 Colpani colpendo malissimo con il mancino a tu per tu con Terracciano al termine di un'azione creata per un errore di Martinez Quarta che ha dato il via al contropiede in campo aperto di Caprari.

49' Lancio per Saponara sull'out di sinistra, l'ala prova a mettere in mezzo con il sinistro cercando Cabral, ma il cross è troppo arretrato e facile preda per Izzo.

48' Ritmi abbastanza bassi in questo inizio di ripresa.

45' Riparte la gara!

SECONDO TEMPO

48' FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO!

47' L'aveva ribaltata il Monza con Pessima con una zampata mancina sugli sviluppi di un corner, ma la rete è stata annullata per un colpo di mano dell'ex Atalanta

43' DANY MOOOOOOTAAAAA!!!! LANCIO LUNGO DI DI GREGORIO SUL QUALE SI FIONDA DANY MOTA CHE SI INFILA TRA MARTINEZ QUARTA E TARACCIANO METTENDO LA PALLA IN RETE!

42' Giallo anche per Milinkovic che ha steso Caprari a centrocampo.

39' Giallo per Barak.

38' Altra azione pericolosa sempre di Caprarari dentro l'area di rigore sulla parte destra, l'esterno del Monza sterza di colpo cercando il secondo palo con il destro a giro, palla alta.

34' Spizzata di Koume per lanciare Cabral in campo aperto, l'attaccante controlla in corsa e va avanti per 20 metri cercando la porta dal limite dell'area, palla colpita male che termina larga rispetto alla porta di Di Gregorio.

30' Carlos Augusto entra in ritardo sulle gambe di Dodò sull'out mancino. Giallo per il difensore del Monza.

26' AUTOGOL DI BIRAGHI!!! GRANDE GIOCATA DI CAPRARI SULLA SINISTRA CHE SALTA DUE UOMINI E CALCIA IN PORTA, TERRACCIANO RESPINGE SUL CORPO DI BIRAGHI CHE MANDA LA PALLA IN PORTA! 1-2

21' Ottimo intervento di Terracciano che respinge sul colpo di testa di Caldirola da posizione ravvicinata.

16' Barak lancia in profondità per lo scatto di Kouame, esce sulla trequarti di gregorio che spazza con i piedi.

13' SAPONARAAAAAAA!!! RADDIOPPIA LA VIOLAAA!!! TIRO SBAGLIATO DI KOUAME CHE TERMINA SUI PIEDI SAPONARA CHE STOPPA CON IL SINISTRO E CALCIA CON IL DESTRO ALZANDO LA PALLA ANTICIPANDO L'USCITA DI DI GREGORIO!

10' Spinge ancora la Fiorentina ci prova con la rovesciata Cabral sul bel cross di Amrabat, la palla sbatte su Izzo.

8' KOUAMEEEE!!!!! COLPA DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI UN CALCIO D'ANGOLO!! NON PUO' NULLA DI GREGORIO!

7' Cross interessante di Kouame a cercare Saponara con un mezzo scavetto ad attraversare tutta l'area, perfetto Izzo in diagonale profonda che anticipa l'esterno con un bel colpo di testa.

6' Affonda sulla sinistra Saponara che mette in mezzo con un cross rasoterra per Barak che, però, stoppa male con il piatto sinistro permettendo a Caldirola di spazzare lontano dall'area.

4' Sono passati i primi minuti di gara, il pallino del gioco è in mano alla fiorentina che gira la palla cercando di far aprire il Monza che per il momento attende con attenzione nella propria metà campo.

0' Inizia Monza - Fiorentina! Buon match a tutti

PRIMO TEMPO

Ore 14.00 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti nella diretta di Monza - Fiorentina

TABELLINO

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (42'st Marlon), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina (23'st Machin), Rovella, Carlos Augusto; Colpani (23'st Donati), Caprari (32'st Petagna); Dany Mota (42'st Valoti). A disposizione: Cragno, Sorrentino, Gytkjaer, Franco Carboni, Sensi, Birindelli, Ranocchia, Antov, D'Alessandro, Vignato. Allenatore: Raffaele Palladino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò (35'st Terzic), Martinez Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat (26'st Duncan), Mandragora (26'st Jovic); Kouamé, Barak (15'st Castrovilli), Saponara (15'st Sottil); Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Jovic, Ikoné, Ranieri, Nico Gonzalez, Bianco, Kayode, Igor. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Reti: 8'pt Kouame (F), 13'pt Saponara (F), 26'aut. Biraghi (M), 43'st Dany Mota (M), 15'st rig. Pessina (M)

Ammoniti: Carlos Augusto (M), Barak (F), Milenkovic (F), Amrabat (F), Izzo (M), Rovella (M)

Recupero: 1'pt, 6'st