Udinese – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Udinese – Empoli: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

UDINE – Domenica 7 aprile alle ore 15:00 avrà inizio il match tra Udinese ed Empoli valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Da una parte ci sono i friulani, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Milan e che in classifica occupano la sedicesima posizione con 29 punti all’attivo e la partita contro la Lazio ancora da recuperare. Dall’altra parte l’Empoli di Andreazzoli che nell’ultimo turno ha battuto il Napoli per 2-1 giungendo a quota 28 punti, uno in meno rispetto ai bianconeri ed uno in più rispetto alla zona rossa, occupata da Bologna, Frosinone e Chievo.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Domenica 7 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI UDINESE – Tudor confermerà gran parte degli undici scesi in campo a San Siro. Si va quindi verso il 3-5-2 con Musso tra i pali e la linea difensiva composta da Opoku, De Maio e Samir con Ekong che non dovrebbe farcela a recuperare. Sull’esterno destro tornerà dal 1′ Stryger Larsen, che ha scontato il turno di squalifica, mentre dall’altro lato Zeegelaar si contende il posto con Ter Avest, positivo contro i rossoneri. A centrocampo pronti Fofana, Sandro e De Paul: Behrami ha riportato una frattura del perone e sarà out per il resto della stagione, mentre Mandragora si gioca una maglia con Sandro. In attacco pronti Pussetto ed Okaka, quest’ultimo leggermente favorito su Kevin Lasagna.

QUI EMPOLI – Modulo speculare per Andreazzoli. Dubbio tra i pali, Provedel è in leggero vantaggio su Dragowski, mentre la difesa sarà composta da Maietta, Silvestre ed uno tra Veseli e Dell’Orco. Sulle fasce pronti Di Lorenzo a destra e Pajac a sinistra, mentre in mediana agiranno Traoré, Bennacer ed uno tra Brighi e Krunic. Il centrocampista bosniaco è uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli, ma potrebbe recuperare per domenica. Confermati Caputo e Farias in avanti.

D0ve vederla in TV e Streaming

La partita tra Udinese ed Empoli verrà trasmessa in esclusiva su DAZN, piattaforma streaming raggiungibile tramite smartphone, pc, console, smart tv e tablet.

Le probabili formazioni di Udinese – Empoli

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku/Ekong, De Maio, Samir; Larsen, Fofana, Sandro/Mandragora, De Paul, Zeegelaar/Ter Avest; Pussetto, Okaka/Lasagna. Allenatore: Tudor

EMPOLI (3-5-2): Provedel/Dragowski; Maietta, Silvestre, Veseli/Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Brighi/Krunic, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

Stadio: Dacia Arena