Cagliari – SPAL: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Cagliari – Spal: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

CAGLIARI – Domenica 7 aprile alle ore 15:00 si disputerà il match tra Cagliari e SPAL valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Da una parte la squadra di Maran, reduce dalla sconfitta interna per 0-2 contro la Juventus e che in classifica occupa la tredicesima posizione con 33 punti. Dall’altra parte la SPAL di Semplici, che nell’ultimo turno ha ottenuto i tre punti allo scadere contro la Lazio ed è reduce da ben tre vittorie consecutive che hanno allontanato, per il momento, il rischio retrocessione con cinque punti di vantaggio sulla zona rossa.

La cronaca minuto per minuto

Domenica 7 aprile alle ore 14.15 le formazioni ufficiali, dalle 15 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Maran si affiderà al consueto 4-3-1-2 con Cragno tra i pali e la linea difensiva composta da Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane ed uno tra Pellegrini e Lykogiannis, col primo in vantaggio. A centrocampo pronti Faragò, Cigarini e Ionita, mentre Barella agirà a supporto delle due punte che saranno Joao Pedro e Pavoletti. Squalificato Srna, ancora indisponibili Klavan e Castro.

QUI SPAL – Semplici risponde col 3-5-2. Viviano in porta, davanti a lui il pacchetto difensivo formato da Cionek, Vicari e Bonifazi. Assenza pesantissima sulla fascia destra, dove mancherà Lazzari per squalifica. Al suo posto uno tra Valoti e Dickmann, mentre dall’altro lato ci sarà Fares. In mediana spazio a Murgia, Missiroli e Kurtic, ma Schiattarella insidia Missiroli per una maglia da titolare. Inamovibile Petagna, arrivato a quota 12 gol: accanto a lui uno tra Antenucci e Floccari, col primo in leggero vantaggio.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita tra Cagliari e Spal sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Il match si potrà seguire anche in streaming attraverso l’applicazione Sky GO tramite smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Cagliari – SPAL

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini/Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Maran

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Valoti/Dickmann, Murgia, Missiroli/Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci/Floccari. Allenatore: Semplici

Stadio: Sardegna Arena