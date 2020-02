Anche Udinese Fiorentina rinviata a data da destinarsi per Coronavirus

Dopo Veneto, Lombardia e Piemonte anche il Friuli Venezia Giulia sospende tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste fino al 1° marzo, Tra queste Udinese . Fiorentina, rinviata a data da destinarsi

UDINE – Dopo che Veneto, Lombardia e Piemonte, in adesione a quanto emerso nella sessione straordinaria del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio, avevano deciso di sopendere tutte le manifestazioni sportive in programma sul rispettivo territorio, nella serata di oggi anche il Friuli Venezia-Giulia ha comunicato di aver cancellato tutti gli eventi previsti da oggi fino all’1 marzo 2020.

“Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico – si legge nel provvedimento- anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni, con attuazione immediata con durata fino al 1 marzo 2020 compreso“.

Anche Udinese – Fiorentina, gara valida per la ventiseiesima giornata del Campionato di Serie A, in programma per domenica 29 febbraio, sarà pertanto, rinviata a data da destinarsi.