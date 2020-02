Serie A, Udinese – Hellas Verona: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Udinese – Hellas Verona: lunch match della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 12.30

UDINE – Tutto pronto per la sfida Udinese – Hellas Verona in programma oggi alle 12:30. Il match potrà essere seguito in tempo reale attraverso la nostra cronaca a partire dalle formazioni ufficiali intorno alle 11:30. Sguardo ai precedenti tra le due squadre partendo dal più recente in casa bianconera della stagione 2017/2018. In quell’occasione i padroni di casa si imposero per 4-0 grazie a una doppietta di Barak e gol di Widmer e lasagna. Per vedere il successo esterno del Verona dobbiamo tornare alla stagione 2014/2015 quando gli scaligeri si imposta da 2 a 1 grazie alle reti di Toni e Christodoulopoulos. Direttore di gara sarà l’arbitro Eugenio Abbattista della sezione AIA di Molfetta arrivato dalla assistenti Giallatini e Paganessi e dal quarto ufficiale Sozza alla postazione VAR ci sarà Di Paolo e AVAR Tolfo.

Udinese – Hellas Verona, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. A disposizione: Perisan, Nicolas, Samir, Jajalo, Walace, Ter Avest, Nestorowski, Zeegelaar, Teodorczik. Allenatore: Gotti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Borini A disposizione: Berardi, Radunovic, Badu, Eysseric, Stepinski, Bocchetti, Zaccagni, Dimarco, Dawidowicz, Salcedo, Empereur, Adjapong. Allenatore: Juric

Stadio: Dacia Arena