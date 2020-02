La sfida serale dell’Olimpico è il match più atteso del 16 febbraio 2020. Grandi sfide anche nelle serie minori italiane e nei principali campionati esteri

Domenica 16 febbraio giornata densa di incontri con il calcio italiano in primo piano in particolare con la Serie A. Si parte dalle 12:30 con il lunch match tra Udinese e della Verona e proseguirà con le sfide di Juventus e Napoli nel pomeriggio fino al Big Match serale tra Lazio Inter. Scendendo di categoria troveremo altri interessanti incontri che seguiremo sempre in diretta della serie cadetta ma non mancheranno anche partite di Serie C come Bari-Picerno e Catania-Reggina. Un pò in tutta Europa sono previsti incontri per i principali campionati ma prima di andare a vedere i risultati in tempo reale nella giornata odierna sguardo alle squadre che sono già scese in campo.

Partiamo dalla superliga Argentina dove c’è stato il successo del Tallares Cordoba 1-0 sul San Lorenzo. In Colombia vittoria in casa per Millionarios 2 a 1 sul Chico mentre è finita 2-2 tra Atletico Nacional e Deportivo Calì. In Ecuador pareggio per 11 tra Macara e Catolica mentre in Costa Rica finisce 3 a 3 tra Heridiano e San Carlos. Diversi incontri nella Liga messicana con 2 successi casalinghi quello del Pachuca 10 sul Puebla, Club America 2-0 sull’Atlas, pareggio per 1 a 1 del Monterrey con il Juarez; colpi esterni del U.N.A.M. su Toluca 3-2 e del Cruz Azul sul Guadalajara 2-1. In Paraguay colpo esterno del Guarani 2-1 su Nacional Asuncion mentre il Perù 1-0 del Lima sul Grau. Passiamo al Uruguay dove finisce senza reti la sfida tra Wanderers e Defenson Sp. mentre nella OFC Champions League vittoria in casa per ABM Galaxy 4-1 su Hienghene e 2-1 dell’Eastern Suburbs su Hekari United. Infine nell’A-League australiana 1-0 esterno del Brisbane Road sul Western United.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



14:00 VfL Wolfsburg II - VfB Oldenburg



16:00



Molde FK - FK Krasnodar

Viking FK - FK Jerv



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo A



00:15 Academia Puerto Cabello - Sporting Cristal 5-3



CONMEBOL > U20 Copa Libertadores 2020 > Gruppo B



22:00 Danubio - River Plate



OFC > OFC Champions League 2020 > Gruppo A



03:00 ABM Galaxy - Hienghène Sport 4-1



06:00 Eastern Suburbs AFC - PRK Hekari United 2-1



Albania > Kategoria Superiore 2019/2020



14:00



KF Laçi - FK Partizani

KF Bylis Ballsh - FK Kukësi

Luftëtari Gjirokastër - KS Flamurtari Vlorë



17:00 KF Teuta Durrës - FK Vllaznia



Argentina > Primera División 2019/2020



01:50 Talleres de Córdoba - San Lorenzo 1-0



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



00:00 Ferro Carril Oeste - Independiente Rivadavia 1-0



01:00 Alvarado - Barracas Central 2-0



01:30 Mitre de Santiago del Estero - Atlanta 0-1



21:00 Guillermo Brown de Puerto Madryn - Deportivo Morón



21:30 Nueva Chicago - Temperley



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona B



00:35 Tigre - Atlético Rafaela 2-0



21:00 Villa Dálmine - San Martín de Tucumán



21:30 Gimnasia de Mendoza - Almagro



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00



Colegiales - Sacachispas

Tristan Suárez - Almirante Brown

Flandria - Talleres de Remedios de Escalada

Justo José de Urquiza - Argentino de Quilmes

San Miguel - Acassuso



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



21:00



Deportivo Madryn - Cipolletti

Olimpo de Bahía Blanca - Maipú

Huracán de Las Heras - Villa Mitre de Bahía Blanca

Sansinena de General Cerri - Camioneros

Sol de Mayo de Viedma - Círculo Deportivo



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



21:30



Defensores de Pronunciamiento - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Douglas Haig - Belgrano de San Francisco



Australia > A-League 2019/2020



06:00 Western United FC - Brisbane Roar 0-1



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



14:30 Royal Antwerp FC - Sporting Charleroi



18:00 KRC Genk - Standard Liège



20:00 SV Zulte Waregem - Royal Excel Mouscron Péruwelz



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



20:00



Real Potosí - Jorge Wilstermann

Real Santa Cruz - Oriente Petrolero



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara Finals > Semifinali



20:00 Boavista - RJ - Volta Redonda - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2020



20:00 Palmeiras - Mirassol - SP



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020



20:00 Central - PE - Santa Cruz - PE



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Semifinali



20:00 S.E.R. Caxias - RS - Ypiranga - RS



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



14:00 Boa Esporte - MG - Villa Nova - MG



20:00 Atlético Mineiro - Caldense - MG



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



20:00



Campinense - PB - Treze - PB

São Paulo Crystal - PB - Sport - PB



21:00



Nacional - PB - Perilima - PB

Cajazeirense - PB - Sousa - PB



Brasile > Campeonato Sergipano 2020 Primeira Fase



20:00 Sergipe - SE - Itabaiana - SE



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase de Grupos



00:00 Confiança - SE - River - PI 2-0



22:00



Vitória - BA - Freipaulistano - SE

CSA - AL - Botafogo - PB



Bulgaria > Parva Liga 2019/2020



11:00 PFC Beroe - Etar Veliko Tarnovo 0-0 *



13:30 Botev Plovdiv - Lokomotiv Plovdiv



16:00 FC Dunav Ruse - Cherno More Varna



Cile > Primera División 2020



01:30 Iquique - Antofagasta 0-4



16:00 Cobresal - Everton



22:00 Colo-Colo - Universidad Católica



Cipro > First Division 2019/2020



16:00



AEL Limassol - Omonia Nikosia

Anorthosis Famagusta FC - Nea Salamina

Doxa Katokopias FC - AEK Larnaca



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:10 Millonarios - Boyacá Chicó 2-1



02:15 Atlético Nacional - Deportivo Cali 2-2



20:00 Patriotas FC - Santa Fe



Colombia > Primera B 2020 Apertura



21:30 Atlético FC - Real San Andrés



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



Municipal Grecia - Deportivo Saprissa rinv.



03:00 CS Herediano - AD San Carlos 3-3



18:00



CS Cartaginés - Limón FC

La U Universitarios - Municipal Pérez Zeledón



22:00 Jicaral - Guadalupe



Croazia > 1. HNL 2019/2020



15:00 NK Osijek - Dinamo Zagabria



17:30 HNK Gorica - HNK Rijeka



Danimarca > Superliga 2019/2020



12:00 SønderjyskE - Hobro IK



14:00



FC Nordsjælland - AC Horsens

Silkeborg IF - Aalborg BK



16:00 Aarhus GF - Randers FC



18:00 Odense BK - Brøndby IF



Ecuador > Serie A 2020 Primera Etapa



00:00 Macará - Universidad Catolica 1-1



19:00 El Nacional - Liga de Portoviejo



21:15 Guayaquil City - Olmedo



El Salvador > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00 Santa Tecla FC - Chalatenango 2-1



Francia > Ligue 1 2019/2020



15:00 Olympique Lyon - RC Strasbourg



17:00



Stade Brest - AS Saint-Étienne

Stade Reims - Stade Rennes



21:00 Lille OSC - Olympique Marseille



Francia > National 2 Groupe A 2019/2020



15:00 FC Mulhouse - SAS Épinal



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2019/2020



14:30



JA Drancy - Amiens SC

US Boulogne - Entente Feignies Aulnoye

RC Lens - Lille OSC

Valenciennes FC - Paris Saint-Germain

C' Chartres Football - Évreux FC 27

SM Caen - US Orléans



17:00 US Quevilly-Rouen - Le Havre AC



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2019/2020



14:30



SAS Épinal - FC Sochaux

Dijon FCO - FC Metz

US Torcy - RC Strasbourg

Olympique Lyon - FC Bourg-Péronnas

ASPTT Dijon - Le Puy Foot 43

AJ Auxerre - FC Montceau

ESTAC Troyes - Paris FC



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2019/2020



Vannes OC - Stade Laval rinv.



11:00 Le Mans FC - Trélissac FC



14:30



Chamois Niortais - US Concarneau

EA Guingamp - Stade Rennes

Aviron Bayonnais - Girondins Bordeaux



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2019/2020



14:30



Sporting Club de Toulon - SC Bastia

FC Istres - US Colomiers

AS Monaco - AS Cannes

Montpellier HSC - AC Ajaccio

Castelnau Le Crès FC - AS Saint-Étienne

OGC Nice - Toulouse FC



16:00 Nîmes Olympique - AS Porto Vecchio



Germania > Bundesliga 2019/2020



15:30 Colonia - Bayern Monaco



18:00 Mainz 05 - Schalke 04



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



13:30



Erzgebirge Aue - Holstein Kiel

SV Darmstadt 98 - SV Sandhausen

Karlsruher SC - VfL Osnabrück



Germania > 3. Liga 2019/2020



13:00 FSV Zwickau - MSV Duisburg



14:00 Waldhof Mannheim - FC Carl Zeiss Jena



Germania > Regionalliga Nord 2019/2020



14:00



HSC Hannover - Schwarz-Weiß Rehden

Altona 93 - SSV Jeddeloh



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



Bischofswerdaer FV - SV Babelsberg 03 rinv.



13:30



SV Lichtenberg 47 - BFC Dynamo

VSG Altglienicke - Berliner AK 07

1. FC Lok Leipzig - VfB Auerbach

Union Fürstenwalde - BSG Chemie Leipzig

Energie Cottbus - FC Viktoria 1889 Berlin



Germania > Regionalliga West 2019/2020



Alemannia Aachen - 1. FC Köln II rinv.



14:00



Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

SC Verl - FC Schalke 04 II



Germania > Femminile Bundesliga 2019/2020



14:00



FF USV Jena - 1. FFC Frankfurt

MSV Duisburg - SGS Essen

Turbine Potsdam - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - Bayern München

SC Sand - SC Freiburg



Germania > Primavera Bundesliga Nord/Nordost 2019/2020



11:00



Hertha BSC - Werder Bremen

Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin



13:00 Hamburger SV - Niendorfer TSV



Germania > Primavera Bundesliga West 2019/2020



11:00



Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04

MSV Duisburg - Rot-Weiß Oberhausen

Wuppertaler SV - VfL Bochum

1. FC Köln - Alemannia Aachen



13:00 Viktoria Köln - Preußen Münster



Germania > Primavera Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



13:00



SSV Ulm 1846 - 1. FC Heidenheim 1846

FC Ingolstadt 04 - FC Augsburg



Germania > Primavera B Bundesliga West 2019/2020



11:00



Borussia Dortmund - VfL Bochum

Fortuna Düsseldorf - FC Hennef 05



13:15 Wuppertaler SV - SG Unterrath 12/24



Germania > Primavera B Bundesliga Süd/Südwest 2019/2020



11:00



SC Freiburg - Bayern München

SpVgg Unterhaching - 1. FSV Mainz 05



13:00 SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Frankfurt



13:30



VfB Stuttgart - SV Darmstadt 98

1. FC Nürnberg - FC Augsburg



Giamaica > National Premier League 2019/2020



21:00 Vere United - Dunbeholden FC



Grecia > Super League 2019/2020



14:00 Panathinaikos - Panetolikos



16:15



Skoda Xanthi - Lamia

Volos NFC - Asteras Tripolis



18:30 Aris Saloniki - AEK Athen



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00



Chania Kissamikos - AE Karaiskakis

Doxa Dramas FC - Platanias Chanion



16:00 PAS Giannina - Apollon Smyrnis



Guatemala > Liga Nacional 2019/2020 Clausura



00:00 Comunicaciones - Deportivo Mixco 1-0



02:00 Cobán Imperial - Siquinalá FC 1-0



18:30 Antigua GFC - CSD Municipal



21:30 Deportivo Guastatoya - Xelaju MC



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 ATK - Chennaiyin FC



India > I-League 2019/2020



09:30 Minerva Punjab FC - Real Kashmir 1-0



12:30 TRAU FC - Chennai City FC



Inghilterra > Premier League 2019/2020



15:00 Aston Villa - Tottenham Hotspur



17:30 Arsenal FC - Newcastle United



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



18:00 Sektzia Nes Tziona - Hapoel Ra'anana



19:15 Maccabi Tel Aviv - Ironi Kiryat Shmona



Italia > Serie A 2019/2020



12:30 Udinese - Verona



15:00



Juventus - Brescia

Sampdoria - Fiorentina

Sassuolo - Parma



18:00 Cagliari - Napoli



20:45 Lazio - Inter



Italia > Serie B 2019/2020



15:00



Frosinone - Perugia

Cremonese - Trapani



21:00 Empoli - Pisa



Italia > Serie C Girone A 2019/2020



15:00



Como - Olbia

Monza - Juventus II

Aurora Pro Patria - Arezzo



17:30



AlbinoLeffe - Novara

Alessandria - Calcio Lecco 1912

Pergolettese - Pro Vercelli

Pistoiese - Robur Siena

Pontedera - Giana Erminio



Italia > Serie C Girone B 2019/2020



15:00



Carpi - Piacenza

FeralpiSalò - Gubbio

Imolese - Cesena

Calcio Padova - Fermana FC

Südtirol - Fano

Triestina - Vis Pesaro



17:30



Vicenza - Virtus Verona

Sambenedettese - Ravenna Calcio



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



14:30 Vibonese - Viterbese



15:00



Bisceglie - ASD Sicula Leonzio

Catania - Reggina

Catanzaro - Casertana



17:30



Avellino - Cavese

Bari - AZ Picerno

Paganese - Rieti

Potenza - Rende

Ternana - Virtus Francavilla



Italia > Serie D Girone A 2019/2020



14:30



Chieri - Caronnese

Fossano Calcio - Vado

SC Ligorna 1922 - Borgosesia

Prato - Bra

Seravezza - Lavagnese

Verbania Calcio - USD Fezzanese



15:00



Casale - Ghivizzano Borgo

Sanremese - Real Forte Querceta

Savona - Lucchese



Italia > Serie D Girone B 2019/2020



14:30



GS Arconatese 1926 - NibionnOggiono

Caravaggio - US Levico Terme

Inveruno - Milano City FC

Pontisola - Castellanzese

Pro Sesto - Legnano

US Scanzorosciate - Folgore Caratese

Seregno - Virtus Bergamo

Sondrio - SS Tritium 1908

Dro - Virtus Bolzano

Villa d'Almè - Brusaporto



Italia > Serie D Girone C 2019/2020



14:30



US Adriese - San Luigi

AC Belluno - Gsd Ambrosiana

Caldiero Terme - Union Feltre

ASD Campodarsego - ASD Cjarlins Muzane

ASD Cartigliano - Tamai

APC Chions - Este

Legnago - Porto Tolle

Luparense - Clodiense

AC Mestre - SSD Vigasio

Villafranca - Montebelluna



Italia > Serie D Girone D 2019/2020



14:30



AC Calvina Sport - Savignanese

Ciliverghe Mazzano - US Breno

AC Fanfulla 1874 - Mezzolara

Forlì - Fiorenzuola

Franciacorta - Mantova

Lentigione Calcio - Progresso

Sammaurese Calcio - Alfonsine FC 1921

ASD Sasso Marconi 1924 - AC Crema

USD Vigor Carpaneto 1922 - Correggese



Italia > Serie D Girone E 2019/2020



14:30



Aglianese Calcio - US Gavorrano

Foligno - AC Sangiovannese

Grassina - Virtus Flaminia

Grosseto - Monterosi FC

Montevarchi - ASD Cannara

Pomezia Calcio - Scandicci

Ponsacco - Bastia

San Donato Tavarnelle - Tuttocuoio

Trestina - Albalonga



Italia > Serie D Girone F 2019/2020



14:30



Avezzano Calcio - US Recanatese

Campobasso - Porto Sant'Elpidio

Atletico Terme Fiuggi - Olympia Agnonese

Real Giulianova - AC Cattolica Calcio

Jesina Calcio - ASD Pineto Calcio

SN Notaresco - Tolentino

AC Sangiustese - Matelica

Vastogirardi - Vastese Calcio



Italia > Serie D Girone G 2019/2020



14:30



Aprilia - Sassari Latte Dolce

Arzachena - Città di Anagni

US Ladispoli - Ostia Mare

Latina - Muravera

Team Nuova Florida - Tor Sapienza

Torres - Portici 1906

ASD Trastevere - Cassino Calcio 1924

Turris - Budoni

ASD Vis Artena - Lanusei Calcio



Italia > Serie D Girone H 2019/2020



14:30



Foggia - Brindisi

FC Francavilla - Città di Fasano

Gelbison - ASG Nocerina

Gladiator - FBC Gravina

Sorrento - Casarano



15:00



ACD Nardò - Grumentum Val d'Agri

Team Altamura - Taranto FC

Fidelis Andria - Agropoli

US Bitonto - Audace Cerignola



Italia > Serie D Girone I 2019/2020



14:30



Acireale - Roccella

Giugliano - FC Messina

US Castrovillari - Marsala

Messina - Calcio Cittanovese

ASD SS Nola 1925 - Corigliano

USD Palmese - San Tommaso



15:00



Palermo - Biancavilla

Savoia - Licata

ASD Troina - Marina di Ragusa



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020



12:00 Genoa - Chievo Verona



Kosovo > Superliga 2019/2020



13:00



Drita Gjilan - KF Gjilani

KF Flamurtari - KF Trepça'89

KF Dukagjini - KF Llapi



Lussemburgo > Nationaldivision 2019/2020



16:00 Blue Boys Muhlenbach - RFCU Luxemburg



Macedonia del Nord > 1. MFL 2019/2020



13:00 Akademija Pandev - KF Shkëndija 79



14:00



FK Renova - Sileks Kratovo

FC Struga - FK Rabotnički

KF Shkupi - FK Borec



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



16:00 CR Khemis Zemamra - Youssoufia Berrechid



19:00 FAR de Rabat - Moghreb de Tétouan



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



00:00



CF Pachuca - Puebla FC 1-0

Deportivo Toluca - Pumas UNAM 2-3



02:00 CF América - Atlas Guadalajara 2-0



02:06 CF Monterrey - FC Juárez 1-1



04:00 Deportivo Guadalajara - Cruz Azul 1-2



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



00:00 Atlético Zacatepec - Alebrijes de Oaxaca 1-0



02:00 Club Celaya - Mineros de Zacatecas 0-1



04:00 Dorados de Sinaloa - Cimarrones de Sonora 1-1



19:00 Leones Negros - Venados FC



Messico > Premier de Ascenso 2019/2020



19:00 Atlético San Luis II - Yalmakan FC



02:00 Dorados UACH - Tuzos de la UAZ 1-1



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2019/2020 Clausura



19:00 Puebla FC - Atlético San Luis



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Abia Warriors FC - Enyimba Aba

Warri Wolves - Katsina United

Enugu Rangers - Akwa United

Ifeanyi Uba - Sunshine Stars

Heartland FC - Adamawa United FC

Kano Pillars - MFM FC

Kwara United - Rivers United FC

Plateau United - Dakkada FC

Wikki Tourists - Lobi Stars

Nasarawa United FC - Jigawa Golden Stars



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



14:30 MVV - Go Ahead Eagles



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



01:30 Club Nacional - Guaraní 1-2



22:00 Sol de América - General Díaz



Peru > Primera División 2020 Apertura



02:00 Alianza Lima - Atlético Grau 1-0



17:00 Universidad San Martín - Alianza Universidad



21:30 FBC Melgar - Sporting Cristal



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



16:00



CS Marítimo - Paços de Ferreira

Boavista - Os Belenenses



18:30 Vitória Guimarães - FC Porto



21:00 FC Famalicão - CD Aves



Portogallo > Segunda Liga 2019/2020



12:15 Casa Pia - FC Porto B



16:00



SL Benfica B - CD Cova Piedade

Sporting Covilhã - Académico de Viseu



18:15 SC Farense - UD Oliveirense



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Norte



16:00



FC Vizela - Paços de Ferreira

CD Nacional - Gil Vicente



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Descida Sul



16:00



Amora FC - Académica de Coimbra

União Leiria - Os Belenenses

UD Vilafranquense - CD Tondela



Portogallo > Primavera Júniores 2019/2020 Apuramento Campeão



16:00



Sporting Braga - FC Famalicão

GD Estoril - FC Porto



Romania > Liga 1 2019/2020



16:00 Sepsi OSK - FC Botoşani



19:00 Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti



Scozia > Premiership 2019/2020



13:00 Aberdeen FC - Celtic FC



17:30 Kilmarnock FC - Hibernian FC



Serbia > Super Liga 2019/2020



16:00



Partizan - Radnik Surdulica

Spartak Subotica - Radnički Niš



Spagna > Primera División 2019/2020



12:00 Sevilla FC - Espanyol Barcelona



14:00 CD Leganés - Real Betis



16:00 SD Eibar - Real Sociedad rinv.



18:30 Athletic Bilbao - CA Osasuna



21:00 Real Madrid - Celta Vigo



Spagna > Segunda División 2019/2020



12:00



CF Fuenlabrada - CD Lugo

CD Mirandés - Albacete



16:00 Cádiz CF - Málaga CF



18:15



SD Ponferradina - Extremadura UD

Racing Santander - Sporting Gijón



20:30 CD Tenerife - Rayo Vallecano



Spagna > Segunda B Grupo 1 2019/2020



12:00



CF Internacional - Sporting Gijón B

Racing Ferrol - UD Ibiza

Coruxo FC - Atlético Baleares

Rayo Majadahonda - Real Madrid Castilla

Peña Deportiva - UD Melilla



13:00 UD Las Palmas B - Getafe CF B



17:00



Pontevedra CF - Real Oviedo B

UP Langreo - Celta Vigo B

Marino de Luanco - Las Rozas CF



Spagna > Segunda B Grupo 2 2019/2020



12:00 CD Alavés B - SD Leioa



16:30 CD Tudelano - UD Logroñés



17:00



Salamanca CF UDS - Burgos CF

CD Calahorra - CD Guijuelo

Haro Deportivo - CD Izarra



17:30 CD Leonesa - Unionistas CF



18:30 Real Sociedad B - Barakaldo CF



Spagna > Segunda B Grupo 3 2019/2020



12:00



Levante UD B - FC Barcelona B

Villarreal CF B - FC Andorra

AE Prat - CD Ebro

SD Ejea - UE Cornellà

Gimnàstic - Lleida Esportiu

Espanyol Barcelona B - Valencia CF B



17:00



CE Sabadell - Orihuela CF

Hércules CF - UE Llagostera

CF Badalona - CD Castellón

UE Olot - CF La Nucía



Spagna > Segunda B Grupo 4 2019/2020



11:45 Algeciras CF - Cádiz CF B



12:00 UCAM Murcia CF - Villarrubia CF



17:00



FC Cartagena - RB Linense

Don Benito - Recreativo Huelva

Mérida AD - Recreativo Granada

CP Villarrobledo - Real Murcia

Talavera CF - Yeclano Deportivo

San Fernando CD - CD Badajoz

Córdoba CF - Sevilla Atlético



17:30 Atlético Sanluqueño CF - Marbella FC



Spagna > Femminile Primera División 2019/2020



11:00 Atlético Madrid - Levante UD



12:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad



13:00 UDG Tenerife Sur - Madrid CFF



16:00 FC Barcelona - Sporting de Huelva



17:00 CD Tacón - Valencia CF



18:30 Rayo Vallecano - Deportivo de La Coruña



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



14:30



Black Leopards - Orlando Pirates

Polokwane City FC - Cape Town City FC



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Lugano - BSC Young Boys

FC Luzern - FC St.Gallen

Servette Genève - FC Zurigo



Tunisia > Ligue 1 2019/2020



14:00



Club Africain - CS Hammam-Lif

JS Kairouan - US Ben Guerdane

US Tataouine - AS Slimane



Turchia > SüperLig 2019/2020



11:30 Alanyaspor - Gençlerbirliği 0-0 *



14:00 Trabzonspor - Sivasspor



17:00 Galatasaray - Yeni Malatyaspor



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 Keçiörengücü - Altay Izmir



14:30



Bursaspor - Adana Demirspor

Fatih Karagümrük SK - Giresunspor



17:00 Balıkesirspor - Istanbulspor



Uruguay > Primera División 2020 Apertura



00:00 Montevideo Wanderers - Defensor Sporting 0-0



21:00 River Plate - Fénix



Venezuela > Primera División 2020



00:00 Zamora FC - Aragua FC 1-0



16:00 Caracas FC - Zulia FC



20:30 Carabobo FC - Monagas



22:00



Portuguesa FC - Estudiantes de Mérida

Deportivo Táchira - Metropolitanos FC