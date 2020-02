Fantacalcio, pagelle 24° giornata di Serie B 2019-2020

La ventiquattresima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B 2019-2020. I voti dei calciatori e i bonus/malus per giocare al fantacalcio: gol, ammonizioni, espulsioni

PESCARA – La ventiquattresima giornata del campionato di Serie B 2019 – 2020 si è aperta con l’1-2 tra Pescara e Cittadella: dopo il botta e risposta nel primo tempo con Diaw e Zappa, nella ripresa lo stesso attaccante ospite si procura il rigore che decide il match.

Nella giornata di sabato nuova vittoria del Benevento, che batte anche il Pordenone e si porta a quota 57, a +20 dalle dirette inseguitrici: 2-1 il risultato finale con reti di Viola, Insigne e Bocalon. Il Cosenza, per la prima volta con Pillon in panchina, espugna il campo del Livorno grazie alla doppietta di Asencio e al gol di Bruccini. La Juve Stabia vince nei minuti finali contro il Crotone: in vantaggio con Forte, si fa raggiungere da Armenteros e Benali, pareggia con Calò mentre Addae realizza il gol decisivo al 93′; i campani si allontanano dalla zona playout mentre i oitagorici restano in zona playoff. Pari tra Venezia e Entella: De Luca risponde a Longo (entrambi dal dischetto), Mancosu nel recupero replica ad Aramu; lagunari ancora in zona playout mentre i liguri restano in corsa per i playoff. Alle 18 lo Spezia conquita la sua quinta vittoria consecutiva, contro l’Ascoli, e si porta in seconda posizione in solitaria: reti di mastinu, Gyasi e Nzola, inutile il gol iniziale di Morosini.

Domenica alle ore 15 la Cremonese affronta il Trapani, il Venezia la Virtus Entella. In serata l’Empoli il Chievo. Chiude il Monday night Chievo – Salernitana.

TUTTE LE PAGELLE DELLA GIORNATA

Venerdì 14 febbraio

21.00

Pescara – Cittadella (pagelle – tabellino)

Sabato 15 febbraio

15.00

Benevento – Pordenone (pagelle – tabellino)

Juve Stabia – Crotone (pagelle – tabellino)

Livorno – Cosenza (pagelle – tabellino)

Venezia – Entella (pagelle – tabellino)

18.00

Spezia – Ascoli (pagelle – tabellino)

Domenica 16 febbraio

15.00

Cremonese – Trapani (pagelle – tabellino)

Frosinone – Perugia (pagelle – tabellino)

21.00

Empoli – Pisa (pagelle – tabellino)

Lunedì 17 febbraio

Chievo – Salernitana (pagelle – tabellino)