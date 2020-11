Valencia – Real Madrid: cronaca diretta, risultato in tempo reale

La partita Valencia – Real Madrid dell’8 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata di Liga spagnola

VALENCIA – Domenica 8 novembre, all’Estadio de Mestalla, si giocherà Valencia – Real Madrid, match valevole per la nona giornata di Liga; calcio di inizio previsto per le ore 21. La gara si disputerà a porte chiuse in osservanza alla normativa anti-Covid. I padroni di casa vengono dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Getafe e in classifica sono soltanto tredicesimi con 8 punti. Gli ospiti sono reduci dalla vittoria casalinga per 4-1 contro l’Huesca e sono secondi in classifica a quota 16, ad una lunghezza dalla capolista Real Sociedad ma con una partita da recuperare; in Champions League hanno battuto per 3-2 l’Inter.

La presentazione del match

QUI VALENCIA- Garcia potrebbe schierare il modulo 4-4-2 con Domenech tra i pali, pacchetto difensivo composto da Diakhaby, e Guillam nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Wass e Gaya. A centrocampo Kondogbia e Racic; ai lati Jason e Guedes. Coppia di attacco formata da Vallejo e Gomez

QUI REAL MADID – Klopp dovrebbe scherare il 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Varane e Sergio Ramos nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Luca Vasquez e Mendy. A centrocampo Valverde, Casemiro e Kroos. Tridente offensivo formato da Asensio, Benzema e Hazard,

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Valencia – Real Madrid valido per la nona giornata di Liga, sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Le probabili formazioni di Valencia – Real Madrid

VALENCIA 4-4-2: Domenech; Wass, Diakhaby, Guillam, Gaya; Jason, Kondogbia, Racic, Guedes; Vallejo, Gomez. Allenatore: Garcia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard. Allenatore: Zidane.

STADIO: Estadio de Mestalla di Valencia